Das gab es so noch nicht: Landrat Gerhard Bauer (rechts) kommt persönlich in den Gemeinderat in Untermünkheim, erläutert den Sachverhalt, entscheidet als Rechtsaufsicht und sagt die Bürgermeisterwahl in Untermünkheim ab. Links: Bürgermeister Christoph Maschke. Die Perspektive täuscht, die Tische stehen mit Abstand von mindestens zwei Metern von einander entfernt. © Foto: Marcus Haas