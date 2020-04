Der Gemeinderat hat am 24. März in einer Sondersitzung beschlossen, dass es beim Wahltermin am Sonntag, 19. April, bleibt. Der Gemeindewahlausschuss gab am Mittwochabend, 25. März, offiziell bekannt, dass Matthias Klocke und Samuel Speitelsbach als Kandidaten zugelassen sind. Beide wollen die Nachfolge von Christoph Maschke antreten, der im November 2019 bekannt gegeben hatte, dass er nach 16 Amtsjahren nicht mehr für weitere acht Jahre kandidiert. Nun sei der richtige Zeitpunkt für eine Übergabe gekommen, so Maschke. Seine Amtszeit endet am 30. Juni. Vorher muss der Bürgermeister noch eine wichtige Aufgabe erledigen: die Organisation der Wahl, die in Corona-Zeiten mit erhöhtem Infektionsrisiko und hoher organisatorischer Belastung verbunden ist.

„Das Wahlrecht wird nicht verändert. Es gibt keinen Sonderweg“, sagt Maschke zu einer aktuellen Handlungsempfehlung des Innenministeriums. Baden-Württemberg schlägt nicht denselben Weg wie Hessen ein und verschiebt alle Wahlen und Abstimmungen, die in der Zeit von April bis Oktober geplant sind, auf November 2020. „Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide sind auch in dieser Zeit grundsätzlich möglich, aber ich sage klar: Der Infektionsschutz muss bei der Abwägung Vorrang haben“, betont Thomas Strobl in einer aktuellen Pressemitteilung.

Landrat könnte bremsen

Der Innenminister überlässt es den Kommunen, ob sie eine Wahl durchziehen oder nicht. Im Ergebnis sei eine Absage durch die Rechtsaufsichtsbehörde möglich und nötig, wenn die ordnungsgemäße und rechtssichere Umsetzung der Wahl nicht gewährleistet sei. Ob das so ist, entscheidet das Regierungspräsidium beziehungsweise das Landratsamt im konkreten Einzelfall. Der Landrat könnte bei besonderer Gefahrenlage die Notbremse reinhauen oder der Gemeinderat sich nochmal anders entscheiden.

Ein Verzicht auf die Urnenwahl ist nicht möglich. Strobl empfiehlt große Wahllokale, Desinfektionsmittel und die Ausweitung der Briefwahl beziehungsweise die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen gleich mit der Wahlbenachrichtigung mitzuschicken. Davon macht die Verwaltung in Untermünkheim keinen Gebrauch. „Der Wahlschein wurde dann zugesandt, das bedeutet, im Wahllokal ist die Wahl nur mit Wahlschein möglich“, erklärt Maschke. Wenn der fehle, helfe auch ein Ausweis nichts, weil die Gefahr bestehe, dass ein Wähler doppelt wähle. Es gebe einen Sperrvermerk. Die Stimme sei verloren, wenn beispielsweise ein Wähler die Briefwahlunterlagen einfach weggeworfen hätte und dann ins Wahllokal komme.

Maschke geht davon aus, dass die Wahl, wie vom Gemeinderat beschlossen, am 19. April abläuft. Der Schutz der Bevölkerung soll dabei an oberster Stelle stehen. Schutzvorkehrungen sind geplant. Die Organisation der Wahl läuft. Wahlbenachrichtigungen wurden bereits versandt. „Wir legen den Bürgern die Briefwahl ans Herz, um niemanden zu gefährden, um gesund zu bleiben“, appelliert Maschke. Briefwahlunterlagen können bei der Gemeinde beantragt werden, seien ausreichend vorhanden und würden gerne verschickt.

Die Verwaltung richtet drei Wahllokale ein: Bürgersaal im Rößlermuseum in Untermünkheim und in den Bürgerhäusern in Enslingen sowie in Übrigshausen. Maschke erläutert die geplanten Schutzvorkehrungen. Wahlhelfer und Wähler trennen Plexiglasscheiben, unten bleibt ein Spalt frei, um Unterlagen durchzuschieben. Wahlhelfer bekommen die Möglichkeit, Handschuhe und Schutzmasken anzuziehen. Die Wähler sollen einen eigenen Schreibstift mitbringen, damit Viren, Keime nicht darüber übertragen werden können. Vor den Wahllokalen kleben Abstandsstreifen auf dem Boden, damit zwei Meter Distanz eingehalten werden. Wer reingeht, geht woanders wieder raus: Separate Eingänge und Ausgänge verhindern gegenläufigen Verkehr.

„Wir haben noch nicht genug“, sagt Maschke zum Einsatz der Wahlhelfer. Mittlerweile seien elf Gemeinderäte und sechs weitere ehrenamtliche Freiwillige gewonnen. „Gut wäre, wenn sich noch Freiwillige melden würden, die krank waren und wieder gesund sind“, so Maschke. Ehemalige Corona-Erkrankte könnten sich und andere nicht mehr anstecken. Das gilt auch für den Bürgermeister. Christoph Maschke hatte selbst öffentlich bekannt gemacht, dass er positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde. Die häusliche Quarantäne durfte der Rathauschef am gestrigen Freitag wieder verlassen, weil er zuvor zwei Tage symp­tomfrei war. Er sei Wahlvorstand kraft Amtes und werde Organisation sowie Ablauf der Bürgermeisterwahl mit vollen Kräften unterstützen. Er habe unheimliches Glück gehabt, dass er keine allzuschlimme Form der Covid-19-Erkrankung hatte und nennt Symptome wie erhöhte Temperatur, Husten, Kopf- und Gliederschmerzen. Er rät, sich selbstdiszipliniert an die Regeln, die Schutzvorkehrungen zu halten und bei Symptomen zuerst beim Hausarzt anzurufen, wenn möglich Telemedizin zu nutzen.