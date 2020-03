Jetzt ist es amtlich: Es gibt zwei Kandidaten, die Bürgermeister der Gemeinde Untermünkheim werden wollen. Sie heißen Matthias Klocke und Samuel Speitelsbach. Das gab am Mittwochabend der Gemeindewahlausschuss unter Leitung von Gemeinderat Peter Busch in der Weinbrennerhalle bekannt, nachdem am D...