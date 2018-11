Medien Bürgermeister mischt auf Mainhardter Facebook-Gruppe mit

Mainhardt / Oliver Färber

Mainhardt aktuell heißt eine Gruppe, die sich im Internet meist um Neuigkeiten aus der Waldgemeinde kümmert.

Für die Kochertalgemeinden Untermünkheim und Braunsbach gibt es sie ganz neu, für Schwäbisch Hall schon lange und auch mit mehreren Themenschwerpunkten: Gruppen des sozialen Internetportals Facebook – meist von ­Privatleuten initiiert und administriert. Darin tauschen die Mitglieder Neuigkeiten aus dem lokalen Bereich aus, geben Tipps, üben Kritik, laden Bilder hoch oder zu öffentlichen Veranstaltungen ein. In der Waldgemeinde heißt sie „Mainhardt aktuell“. Das Besondere an ihr ist, dass auch Bürgermeister Damian Komor ab und an Kommentare hinterlässt oder auf das aktuelle Geschehen eingeht.

Gegen Ärger und Gerüchte

„Wenn ich schon auf Facebook bin, dann muss ich auch antworten“, entgegnet der Schultes, als er auf sein digitales Engagement angesprochen wird. Natürlich sei seine Zeit dafür begrenzt. „Ich bin auch nicht der, der permanent online ist und jeden seiner Schritte postet“, gibt er zu. Doch „Mainhardt aktuell“ verfolge er, so es ihm möglich sei. Er schreibt auch Kommentare auf Meldungen, wenn dadurch Gerüchte vermieden oder Sachverhalte geklärt werden können. Vor Kurzem wurde beispielsweise gemeldet, dass in mehreren Bereichen die Straßenlampen nicht brennen. „Bevor noch mehr Ärger entsteht, habe ich geschrieben, dass wir das wissen und dem schon nachgehen“, berichtet er.

Zur sozialen Medienplattform ist er während seines Wahlkampfes gekommen. Er wollte nicht nur per Flyer für seine Termine werben, sondern Menschen online erreichen. „Ich hatte die Idee, dass man mir vor der Wahl dort Fragen stellen könnte“, so Komor. Doch das sei damals nicht stark angenommen worden. „Aber in den Gruppen, da ist was los“, habe er damals erfahren – und fügt hinzu: „Ich bin positiv überrascht.“ Er sei auch schon mehrfach direkt dort angesprochen worden. „Da merkt man, welches bürgerschaftliche Engagement es gibt“, lobt der Schultes die, die mitmachen.

Bürgermeinung online

So bekomme er auch Rückmeldungen. „Als wir Kameras wegen der Schuleinbrüche angebracht haben, dachte ich, die Leute denken, das habe zu städtische Dimensionen“, gesteht er. Auf Facebook wurde die Aktion gelobt. „Manche meinten, endlich habt ihr was gemacht“, berichtet er.

„Mainhardt aktuell“ wurde nicht von der Kommune eingerichtet und wird auch nicht von ihr betrieben oder betreut. Einer der Administratoren, der die Seite auch eingerichtet hat, ist Kurt Möller. „Das ist manchmal viel Geschäft, aber mir macht’s Spaß“, sagt er. Denn Leser habe die Seite nicht nur in Mainhardt. „Da gibt’s etliche Ehemalige, die das in Amerika lesen“, weiß er. Deshalb stelle er selbst auch immer Nachrichten auf die Seite.

Über seine Vereinsarbeit sei er damals auf Facebook gestoßen. „Ich mache viel am Computer“, berichtet der 70-Jährige. Ihn freue es, dass Komor auch dabei ist: „Das ist prima. Wir haben einen agilen Bürgermeister, der so zeigt, dass er offen ist.“