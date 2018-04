Lebensmittel Bürger erstmals über 200 Millionen Umsatz

Crailsheim / swp

Der Maultaschenhersteller aus Ditzingen, der in Crailsheim produziert, verarbeitete 2017 rund 71000 Tonnen Zutaten

Wie groß die Umsatzsteigerung ist, will Bürger nicht verraten. Der Vergleich würde hinken, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. Das habe mit einem Sondereffekt zu tun. Die Konditionen mit einem Handelspartner seien zu unterschiedlich, um einen Vorjahresvergleich anzustellen. Sicher aber ist: Noch nie zuvor hat Bürger in einem Jahr mehr als 200 Millionen Euro erwirtschaftet. 2017 waren es 202,3 Millionen Euro. Zurückhaltend ist das inhabergeführte Familienunternehmen Bürger auch hinsichtlich des Gewinns.

„Sehr zufrieden“

Mehr als der Umsatz spiegele die Menge der verarbeiteten Lebensmittel das Wachstum wider, teilt die Unternehmenssprecherin mit. Nach 68 000 Tonnen 2016 verarbeiteten die Bürger-Betriebe im zurückliegenden Jahr 71 000 Tonnen. Dies entspricht einer Steigerung von 4,4 Prozent.

„Wir sind mit dem Geschäftsergebnis und der erneuten Umsatzsteigerung sehr zufrieden.“ Mit diesen Worten wird Geschäftsführer Martin Bihlmaier in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

Ein erheblicher Teil der Wertschöpfung entfällt auf das Werk in Crailsheim. In der dortigen Produktion arbeiten nach Angaben des Unternehmens 695 Mitarbeiter, am Verwaltungsstandort und Sitz des Unternehmens in Ditzingen, wo auch noch kleine Chargen ausgewählter Lebensmittel hergestellt werden, sind es 205. Insgesamt kommt das Unternehmen auf eine Mitarbeiterzahl von genau 900.

24 Sorten Maultaschen

Bekannt ist Bürger in erster Linie durch seine Maultaschen. Diese machen rund 40 Prozent des Geschäfts aus. Sie gibt es in 24 unterschiedlichen Varianten. Mit Fleisch vom Schwein, Rind und Geflügel, unterschiedliche vegetarische Sorten, Maultaschen für Veganer oder solche ohne Gluten.

Unterschiedliche Spätze-Variationen tragen rund ein Viertel zum Geschäftsvolumen Bürgers bei, Schupfnudeln etwa 15 Prozent.

„Maultaschen sind noch immer ein regionales Produkt mit einem regionalen Markt“, erklärte Geschäftsführer Martin Bihlmaier im zurückliegenden Jahr.