Erfolgsgeschichte Bündnis: Vellberg braucht Bürgerbus

In Baden-Württemberg verkehren schon eine ganze Reihe von Bürgerbussen, so wie in Tamm bei Ludwigsburg. Auch für Vellberg wünscht das Generationenbündnis so einen Fahrdienst. © Foto: aa

Vellberg / Sigrid Bauer

Bis 2021 hatten wir uns das Ziel von 250 Mitgliedern gesetzt. Das haben wir jetzt schon überschritten“, freut sich Joachim Ciupke, erster Vorsitzender des 2011 gegründeten Generationenbündnisses Vellberg, bei der Jahreshauptversammlung. Er sieht die Aktivitäten des Vereins von verschiedenen Seiten bestätigt. So forderte die Bundesregierung schon 2010, dass sich ältere Menschen stärker gesellschaftlich einbringen und organisieren sollen. Wo früher Verwandte vor Ort waren und sich Nachbarn gegenseitig unterstützen, herrscht heute mehr Anonymität, selbst in kleinen Städten wie Vellberg. „Da reicht die öffentliche Daseinsvorsorge nicht mehr, und die ältere Generation ist als Nutzer und als Anbieter sozialer Leistungen doppelt angesprochen“, meint Ciup­ke. Mit dem Vellberger Generationenbündnis seien sie also auf dem richtigen Weg, stellt er fest.

Dabei haben die regelmäßigen Veranstaltungen wie Bürgercafé, Gedächtnis- oder Internettraining vor allem die Aufgabe, die sozialen Kontakte untereinander zu fördern und Vertrauen zwischen den Mitgliedern zu schaffen. „Denn Vertrauen ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen Hilfe in Anspruch nehmen“, erklärt Ciupke.

Auf der kommunalpolitischen Ebene ist der Verein Sprachrohr für ältere und behinderte Menschen. Als wichtige Aufgabe des Vereins sieht der Vorsitzende, die Stadt dauerhaft bei der Daseinsfürsorge zu entlasten. Dazu ist für 2018 geplant, alle Beteiligten aus der Senioren- und Behindertenarbeit in Vellberg wie Kirchen, Sozialverband VdK, Seniorenstift, Pflegedienst und Sonnenhof einschließlich der Ehrenamtlichen zu vernetzen, um zusammen aufzutreten. Der Verein wünscht sich eine gemeinsame Anlaufstelle, „die in Lebenssituationen, in denen ältere Menschen, Angehörige oder Familien schnelle Unterstützung benötigen, Auskunft geben kann“, wie Ciupke ausführte. Dabei müsse die Stadt eine zentrale Rolle spielen, stellte er klar. Er appellierte deshalb an Bürgermeisterin Ute Zoll, das Generationenbündnis, „aktiv zu stützen und zu fördern und als Partner und nicht als irgendeinen Verein anzusehen“. Belastbarkeit und Motivation der Ehrenamtlichen hingen entscheidend davon ab, erklärte er. Rückenwind bekommt der Verein von der Landesregierung, die plant, auf kommunaler Ebene Pflegeberatungsstellen einzurichten, die auch zu anderen Themen, die Senioren betreffen, wie Wohnen im Alter, rechtliche Betreuung oder öffentlicher Nahverkehr Auskunft geben.

Die Fahrdienste sind ein gern genutztes Angebot des Generationenbündnisses. Vermehrt seien es Fahrten außerhalb der Gemeinde, etwa zu Ärzten nach Hall oder Obersontheim, die angefordert werden, so Ciupke. Das führe bei einzelnen Fahrern zu erhöhten Jahreskilometerleistungen, die von der privaten Versicherung nicht mehr abgedeckt sind. Das ist einer der Gründe, warum der Verein zukünftig eine andere Lösung, etwa einen Bürgerbus, für notwendig hält.

„Außerhalb von Vellberg waren unsere Fahrer 2017 rund 5600 Kilometer unterwegs, innerhalb des Gemeindegebiets rund 3000 bis 4000 Kilometer. Wir nähern uns also der 10 000er-Grenze“, verdeutlichte der Vorsitzende Joachim Ciupke.