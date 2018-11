Sport Bühlerzeller Winterlauf macht ein Jahr Pause

Bühlerzell / Sigrid Bauer

Der zweite Adventssamstag ist in der Läuferszene fest terminiert: Winterlauf in Bühlerzell – ein Zehn-Kilometer-Lauf über eine landschaftlich äußerst reizvolle Strecke mit anspruchsvollen Steigungen. Die Veranstaltung ist aus der spontanen Idee entstanden, einen Lauf für einen guten Zweck ins Leben zu rufen. Sämtliche Einnahmen aus der Startgebühr gingen an den Haller Krebsverein und das Haller Hospiz. Alle Helfer engagieren sich komplett unentgeltlich.

Günter Riek, Kopf des Leitungsteams, hat sich nach 15 Jahren aus privaten Gründen aus der Organisation zurückgezogen. „Die meisten anderen aus dem Orga-Team wollen weitermachen. Es fehlt aber einer, der Günter Rieks Aufgabe übernimmt“, erklärt Martin Eberst.

„Ich mache das weiter“

Der Malermeister und Gemeinderat aus Geifertshofen ist regelmäßiger Sponsor des Winterlaufs und selber Läufer. Mit seiner Clique habe er sich zum Winterlauf anmelden wollen und erst dann erfahren, dass er ausfällt. „Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, so eine tolle Veranstaltung. Auch für den Krebsverein wäre das sehr schade. Und dann habe ich beschlossen, dass ich das mache“, berichtet er.

„Zuerst dachten wir, wir könnten das auch noch dieses Jahr hinbekommen, damit uns die Läufer nicht abspringen, aber es hängt einfach zu viel dran. Wir brauchen die Feuerwehr, den Bauhof und das Rote Kreuz dazu, dann die Genehmigung vom Landratsamt, die Strecke muss ausgeschildert werden und noch vieles mehr – es wäre alles extrem auf Kante genäht“, schildert er. „Dann machen wir es lieber nächstes Jahr richtig gut und bereiten alles in Ruhe vor“, meint er. Er hofft sehr, dass die zahlreichen anderen Helfer bei der Stange bleiben. „Es würde die Organisation schon erleichtern, wenn wir möglichst viele Leute haben, die sich auskennen“, findet Eberst.

„Es hat mich mitgerissen“

Auch der Bühlerzeller Bürgermeister Thomas Botschek will unbedingt, dass die Veranstaltung weiterlebt. Er betont die Außenwirkung für Bühlerzell, die lange Tradition des Laufs, das Wir-Gefühl, das er unter den Menschen entstehen ließ und die Begeisterung der Teilnehmer. „Das war für mich sehr beeindruckend und hat mich buchstäblich mitgerissen. Deshalb habe ich vergangenes Jahr auch angekündigt, beim Winterlauf künftig mitzuhelfen“, so Botschek.

Auch Janine Mailch will ihren Teil dazu beitragen, dass der Winterlauf erhalten bleibt. Die Leiterin der Abteilung Leichtathletik der Sportfreunde Bühlerzell, die den Lauf offiziell veranstalten, hat für Anfang nächsten Jahres ein Treffen mit dem Organisationsteam angekündigt, um in die ­Planung des Laufs Ende 2019 zu gehen. Das Datum steht schon fest: Es ist Samstag, 14. Dezember 2019.