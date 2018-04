Bühlerzell Bühlerzeller Rat genehmigt Haushalt

Bühlerzell / Sigrid Bauer

Die Bühlerzeller Gemeinderäte beschließen den Haushalts für das Jahr 2018 - knapp 165.000 Euro kommen aus Rücklagen.

Im Dezember hat der Bühlerzeller Gemeinderat über den Vermögenshaushalt 2018 beraten. In der März-Sitzung wurde der zweite Entwurf gebilligt. Neu dazugekommene Posten gegenüber dem ersten Entwurf sind folgende: Unter der Turnhalle soll für die Grundschüler ein Werkraum eingerichtet werden. Der alte Raum entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorschriften, so Bürgermeister Thomas Botschek. Für die Einrichtung sollen 10.000 Euro eingeplant werden. Für Stühle in den Rathausbüros sowie im Büro des Kinderhauses werden 2500 Euro beziehungsweise 4000 Euro bereit gestellt.

Wassertank als Notlösung

Für Vermessungsarbeiten im Gewerbegebiet Bachwiesen in Geifertshofen stehen 4000 Euro zur Verfügung. Für einen Defibrillator im Bereich der Schule und Turnhalle plant die Gemeinde 3000 Euro ein. Sie werden aber über eine Spende des Handels- und Gewerbevereins gedeckt. Für die Wasserleitung zum Weißenhof sind 90 000 Euro eingeplant, der Zuschuss vom Land ist bereits bewilligt, für die Abwasserleitung stehen 57.000 Euro im Haushalt. Der Förderbescheid steht noch aus. Die Bauarbeiten können erst dann ausgeschrieben werden, wenn die Verwaltung beide Förderzusagen bekommen hat. Bürgermeister Thomas Botschek hat Kontakt mit den politischen Vertretern im Landtag aufgenommen, um auf die Dringlichkeit hinzuweisen.

Die Bewohner des Weißenhofs müssen sich bis zum Anschluss ans Leitungsnetz weiterhin mit einem Wassertank als Notlösung behelfen. Der Abwasseranschluss der Röhmensägmühle ist mit 24.000 Euro eingeplant.

Bei den Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen vom Land rechnet Kämmerin Sabine Kohnle-Pleßing mit einem Plus von rund 89.000 Euro gegenüber 2017. Allerdings steigen auch die Umlagen an den Kreis und das Land um fast 137.000 Euro.

Das Ziel, keine weiteren Schulden aufzubauen, erreicht die Gemeinde Bühlerzell nur, in dem sie den Fehlbetrag von 164.497 Euro aus den Rücklagen entnimmt. Der Haushalt 2018 hat voraussichtlich ein Volumen von 1,151 Millionen Euro.