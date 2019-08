Es ist die dritte Bewerbung, die nun für das Amt des Bürgermeisters in der Bühlertalgemeinde vorliegt.

Florian Fallenbüchel (38) will Bürgermeister der Gemeinde Bühlertann werden. Fallenbüchel ist ­Diplom-Verwaltungswirt Polizei (FH) und wohnt mit seiner Familie in Ellwangen. „Mit vollem Einsatz möchte ich dafür sorgen, dass Bühlertann auch in Zukunft eine lebendige Gemeinde mit hoher Lebensqualität, vielfältigem Vereinsangebot und starkem Gewerbe ist“, sagt er. Den Wunsch, als Bürgermeister mit den Bürgern eine Gemeinde voranzubringen, hegte Fallenbüchel schon lange. „Es muss halt auch von der familiären Situation her passen“, sagt der verheiratete Mann und Vater einer fünfjährigen Tochter. Bühlertann kennt Fallenbüchel von Veranstaltungen seit Langem, „über den Fasching und die Geschichte gibt es ja enge Bezüge zu Ellwangen“.

Florian Fallenbüchel, der parteilos antritt, ist in Ellwangen aufgewachsen und hat nach dem Abschluss am Technischen Gymnasium in Aalen ein Verwaltungsstudium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen begonnen. Tätig war er in Neresheim und Ellwangen. Seit 2017 ist er im Führungsstab des Polizeipräsidiums mit Grundsatz- und Organisationsaufgaben betraut. „Im ersten Schritt möchte ich mit vielen Menschen in Bühlertann über alle wichtigen Anliegen und Zukunftsthemen ins Gespräch kommen.“

