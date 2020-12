Seit drei Wochen wird immer Samstags um 19 Uhr eine neue Folge der Wochenshow der „Covid-Chaos-Crew Oberes Bühlertal“ auf Youtube hochgeladen – initiiert von Martin, Michael und Andreas Müller. „Nichts zu machen kam für uns nicht in Frage. Wir sind froh, Gleichgesinnte gefunden zu haben, die unter den derzeitigen Bedingungen ihren Humor nicht verloren haben“, sagt Martin Müller, auf den die ursprüngliche Idee zurückgeht. „Erst wusste ich gar nicht, was er wollte“, erinnert sich sein Bruder Michael Müller, den man auch als DJ Schürze kennt.

In rund 15 Minuten moderieren die beiden einen Mix aus Außendrehs und witzigen Einspielern. Das erste Video ist übrigens schon 1800 mal angeklickt worden. „Wir sind eigentlich die ganze Woche damit beschäftigt, die Show vorzubereiten“, erzählt Martin Müller. Die Drehs, der Schnitte und die Organisation seien zwar aufwändig, das ehrenamtliche Engagement mache aber viel Spaß.

Besonders gut kommen die Challenges an, deren Ergebnisse in der Show verkündet werden. So haben sich bereits 40 Sportbegeisterte gefunden, um einendurch Bühlertann zu absolvieren. Natürlich nicht im Pulk, sondern allein oder zu zweit. Die Zeit mussten die Teilnehmer per Fitness-Tracker nehmen. Am Samstagabend wird bekanntgegeben, wer am schnellsten unterwegs war.