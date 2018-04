Mainhardt Büffeln für die große Leidenschaft

Mainhardt / Maya Peters

Ulrike Bäumlisberger (DLRG Mainhardt) hat die Prüfung zur Ausbilderin im Schwimmen und Rettungsschwimmen gemeistert.

Und zack, mach dich lang. Sehr gut“, lobt Ulrike Bäumlisberger eine ihrer Schwimmschülerinnen. Die Fünfjährige hält mühsam den Kopf über Wasser. Sie ist sichtlich angestrengt, grinst aber stolz. Bäumlisberger selbst kommt aus einer „DLRG-Familie“ (die Abkürzung steht für Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft), die bereits 1964 bei der Gründung der Mainhardter Ortsgruppe aktiv war. Deren langjährige Vorsitzende Meta Schoch ist ihre Cousine. „Im Sommer war das Mainhardter Freibad wie mein zweites Zuhause. Ich habe damals alle Abzeichen gemacht und bin auch auf Wettbewerben geschwommen“, erinnert sich die 45-Jährige an ihre Kindheit und Jugend.

Engagement an der Ostsee

Bis in die Mittzwanziger hinein unterstützte sie das Training der DLRG. Zudem spielte sie intensiv Volleyball in Geißelhardt und Trompete im Musikverein Gailsbach. Die Bankkauffrau hat dann nach gut 15 Jahren Pause wieder angefangen, sich in der DLRG ehrenamtlich zu engagieren. Dabei war sie auch als Rettungsschwimmerin an der Ostsee zur Wache. Im dritten Jahr ist Ulrike Bäumlisberger technische Leiterin der Ortsgruppe. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind die Aus- und Weiterbildung zu Schwimmern und Rettungsschwimmern. „Besonders gerne bringe ich Anfängern das Schwimmen bei“, erzählt sie von ihren Leidenschaften. „Und ich singe im Liederkranz Sittenhardt und bin in einer Volleyball-Freizeitmannschaft.“ Privat gehe sie einmal wöchentlich – meist vor der Arbeit – schwimmen. „Ganz ähnlich wie in der Anfangszeit bei der DLRG vor Jahren“, ergänzt sie schmunzelnd. In ihrer Freizeit bäckt sie auch und arbeitet im Garten.

„Mein Wiedereinstieg als Aktive bei der DLRG hat mit Aushilfstätigkeiten begonnen“, erinnert sie sich. Es habe ihr ziemlich viel Spaß gemacht. „Da wollte ich mehr Verantwortung übernehmen und lernen, wie man unterrichtet und andere für das Schwimmen begeistert“, erzählt sie von ihrer Motivation zum Lehrschein. Nach knapp zwei Jahren Ausbildung hält sie seit Ende vergangenen Jahres die Lizenz zum eigenständigen Lehren und Abnehmen sämtlicher Schwimm- und Rettungsschwimmabzeichen in der Hand. Dafür besuchte Bäumlisberger zahlreiche Lehrgänge für die Zulassung zur Prüfung – und investierte dafür Urlaubstage und freie Abende. Voraussetzungen waren unter anderem die Teilnahme am gemeinsamen Grundblock, an den Ausbildungsblöcken für Schwimmen und Rettungsschwimmen sowie am Sanitätslehrgang. Zusätzlich wiederholte sie ihr Rettungsschwimmabzeichen in Silber und den Erste-Hilfe-Kurs. Zur eigentlichen Prüfung gehörten neben Lehrproben auch ein Theorietest sowie eine mehrseitige Hausarbeit. „Das war durchaus herausfordernd und anspruchsvoll. Aber es hat mir viel Spaß gemacht“, ist ihr Resümee. „Mach die Finger zusammen, die Beine strecken“, leitet Bäumlisberger wieder den sechsjährigen Ole im Becken an. Intensiv konzentriert sie sich auf die Beinbewegungen des Jungen unter der Wasseroberfläche. „Beim Anfängerschwimmen haben wir keine homogene Truppe“, erzählt sie. Da gebe es Ängstliche, die sich nicht mal vom Beckenrand zu springen trauten, und Mutige, die untergingen, weil sie die Bewegungen noch nicht verinnerlicht haben. „Wir sind bis zu sechs Trainer und können so unsere Kinder in Gruppen aufteilen und intensiv betreuen. Bei uns lernen alle das Schwimmen, nicht nur das ,Überwasserhalten’“, betont Bäumlisberger. Sie ist an diesem Abend mit vier weiteren ehrenamtlichen Trainern und 16 Schwimmanfängern im Kleinschwimmbecken auf der Tullauer Höhe. „Wenn unsere Kinder sich entwickeln, das macht ganz arg viel Spaß. Da geht einem das Herz auf“, schwärmt Bäumlisberger. Am Abschlussabend dürfen die Vorschulkinder dann im Haller Schenkenseebad ihr Seepferdchen-Abzeichen ablegen. „Vor den Augen ihrer Mamas und Papas, das ist immer ein toller Moment“, so die Trainerin. Sie habe bereits Kinder unterrichtet, deren Eltern schon bei ihr Schwimmen gelernt hätten.

Wachgänger im Freibad

„Wenn das Mainhardter Freibad nächsten Monat öffnet, sind wir wieder draußen“, freut sie sich auf den Sommer. „Das ist einfach top, herrlich“, lobt sie die gelungene Modernisierung des Bades im vergangenen Jahr. Während der Saison gehört Bäumlisberger zu den sogenannten Wachgängern. „Wir Rettungsschwimmer unterstützen den Schwimmmeister und sorgen für Sicherheit im und am Becken“, erläutert sie. „Aber auch die Kameradschaft untereinander ist sehr wichtig.“ Dazu trügen gemeinsame Fahrten und Feste der DLRG bei. Der Wasserrettungsdienst interessiere sie sehr, blickt Bäumlisberger in die Zukunft. Sie habe schon länger einen Segel- und Motorbootschein und im Vorjahr Tauchen und Schnorcheln gelernt. „Da würde ich gern noch mehr machen und mich engagieren.“

Info Die DLRG Mainhardt hat derzeit etwa 380 Mitglieder. Die Ortsgruppe wurde 1964 mit der Fertigstellung des Mineralfreibads gegründet. Es finden regelmäßig Kurse, Trainings und Veranstaltungen statt. Weitere Infos dazu gibt es online auf mainhardt.dlrg.de.