Kooperation Büchelberg hofft auf schnelles Netz

Michelfeld / Gottfried Mahling

Was die Breitbandversorgung angeht, ist der Weiler Büchelberg der letzte weiße Fleck auf der Michelfelder Gemeindekarte. Das Problem: Bislang konnte die Gemeinde keinen Anbieter finden, der die nötige Infrastruktur bereitstellt. Nun unternimmt Michelfeld einen weiteren Versuch – in Zusammenarbeit mit der Stadt Waldenburg, deren Ortsteile Obersteinbach und Sailach ebenso wie Büchelberg von der digitalen Welt abgeschnitten sind. „Es ist beabsichtigt, im Zuge einer interkommunalen Kooperation mit der Stadt Waldenburg einen Antrag auf Bundesförderung zur Verbesserung in den unterversorgten Teilorten zu stellen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Binnig in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nach den letzten Sommerferien hätten erste Gespräche mit Waldenburgs Bürgermeister Markus Knobel und mit der Telekom als möglichem Breitbandanbieter stattgefunden.

Viele der 80 Einwohner Büchelbergs forderten bereits im vergangenen Winter die Verbesserung der Situation und trugen sich auf einer Unterschriftenliste ein.

Die Bundesförderung, die aktuell nur noch für den Glasfaserausbau bis in die Gebäude (Fibre to the building FttB) gewährt wird, beläuft sich aktuell auf 50 Prozent der förderfähigen Kosten. Zusätzlich könnte noch eine Aufstockung aus Landesmitteln in Höhe von 20 bis 40 Prozent erfolgen. „Wir könnten also bis zu 90 Prozent Förderung bekommen“, hofft Binnig.

In der Beschlussvorlage der vergangenen Gemeinderatssitzung hieß es: „Für die Antragstellung im Rahmen des Breitbandförderprogramms des Bundes sowie die Ausschreibung der Telekommunikationsmaßnahmen einschließlich Beratungsleistungen ist die Unterstützung der Gemeindeverwaltung durch ein Fachbüro notwendig. Es wird vorgeschlagen, das Büro tkt teleconsult aus Backnang mit den entsprechenden Maßnahmen für Büchelberg, Obersteinbach und Sailach zu beauftragen.“ Die Gemeinderäte stimmten dem einstimmig zu. Die Kosten für die Beauftragung des Fachbüros belaufen sich auf 18 921 Euro und können womöglich zu 100 Prozent bezuschusst werden.

Das Fachbüro soll auch eine Kostenschätzung für den Breitbandanschluss von Büchelberg, Obersteinbach und Sailach erarbeiten. Der Anschluss von drei Dörfern dürfte wesentlich rentabler sein als für Büchelberg allein. Eine Garantie, dass sich tatsächlich ein Breitbandanbieter bereit erklärt, gibt es allerdings nicht.

Die Gemeinden Michelfeld und Waldenburg kooperieren übrigens nicht zum ersten Mal. Bei der Wasserversorgung zum Beispiel wurde vor wenigen Jahren in gemeinsame Anlagen für Sailach, Büchelberg und Forsthaus investiert.