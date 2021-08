Im Herbst hat Anne Weber für „Annette, ein Heldinnenepos“ den Deutschen Buchpreis erhalten. Darin verdichtet die in Frankreich lebende Schriftstellerin und Übersetzerin die Geschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir. Am Donnerstag hat Weber im Gespräch mit der Stuttgarter Literaturjournalistin Irene Ferchl ihr Buch im Haller Hospitalhof vorgestellt. Der Abend in der Sommeredition der „Literatur live“-Reihe wu...