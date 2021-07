Von Gottwollshausen in die Haller Innenstadt geht’s enorm steil runter. Das stellt Foxy gleich am ersten Tag nach dem Umzug fest. Sie kann ihr Fahrrad nicht mehr bremsen und stürzt. Überhaupt gefällt es der 13-Jährigen gar nicht in der neuen Umgebung – bis sie Laura kennenlernt, die vom Bau...