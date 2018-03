Reise Brustkrebs im Meer versenkt

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Der Januar 2016 ist der schlimmste Monat im Leben von Tina Voges. Dabei sollte er so schön werden. Sie zieht frisch verliebt nach Schwäbisch Hall, von Hannover weg zu ihrem Freund Thomas Schuh, den sie auf einer Pilgerreise ein Jahr zuvor kennen gelernt hatte. Sie haben große Pläne, wollen von Hall bis Santiago de Compostela pilgern. Aber dann kommt die Diagnose aus dem Diak: Brustkrebs. Zeitgleich steht die Scheidung von ihrem Ex-Mann an und dann stirbt ihre Mutter.

Das kriegt sie vor den rund 140 Menschen, die ins Brenzhaus zu ihrem Vortrag gekommen sind nicht raus. Vorher kommen die Tränen. Auch weil sie an „Andi“ denkt, einen Pilgerfreund, an Krebs verstorben.

Also zeigt die 44-Jährige erstmal Bilder und kurze Videos. Immer wieder Tina Voges. Vor der Diagnose, nach der Diagnose, vor der Chemotherapie und danach, vor der Bestrahlung und danach. Eine Frau die immer blasser wird, die Haare immer dünner, bis sie schließlich kahlköpfig ist. „Mir geht es nicht gut“, sagt sie im Video und die Angst ist in ihr ausgemergeltes Gesicht geschrieben.

Im November 2016 hat sie es geschafft. „Krebsfrei“, heißt es. Fünf Monate später, am 27. April 2017 geht sie los. „Trotzdem und jetzt erst recht“ – so der Titel ihres Vortrages – geht sie ihren Weg. Mit ihrem Thomas und vielen Freunden starten sie in der Katharinenkirche in Hall. Pfarrer Christoph Baisch gibt ihnen den Pilgersegen. Die Freunde kehren nach einigen Kilometern um. Das Paar geht immer weiter – Santiago de Compostela ist das Ziel. Aber das soll noch nicht das Ende der Reise sein.

Die Zuschauer sehen Bilder von wunderschönen Landschaften. Frühling mit Sonne, Frühling mit Schnee, zartes Grün, saftiges Grün, Lämmer und Esel. Und immer wieder Tina Voges – lachend. Die kurzen Haare werden länger, die Haut wird lebendig und sehr braun. Ist das noch dieselbe Frau, die eben so krank im Bett lag?

Auf dem Weg durch Deutschland und Frankreich war sie erstaunt, wie gut ihr Körper mitmachte. Es ging nicht mehr ganz so weite Etappen wie früher, aber immerhin knapp 30 Kilometer am Tag. Später verkürzte sie, die Brust schmerzte, sie ließ ihren Rucksack transportieren.

Dieser Weg war ihr fester Plan. „Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, Pläne zu schmieden“, zitiert sie John Lennon. Ihr passierte der Krebs, aber von ihrem Plan wich sie nicht ab.

Sie ging ihren Weg nach dieser überwundenen Krankheit und die Ärztin hatte Recht. „Sie werden jetzt jede Blume am Wegesrand wahrnehmen.“ So war es. Fotos zeugen von den vielen Kleinigkeiten, die sie sieht. Schnecken, eine junge Kastanie, die aus welkem Laub herauswächst, ein Stein in ihrer Hand. Das ist ihr Symbol für den Brustkrebs, ein Sandstein aus einem Wald bei Hall.

Als das Paar in Santiago ankommt gehen sie weiter. In Murcia steht Tina Voges am Meer. Der Wind bläst heftig. Eine Weile steht sie da, dann holt sie aus, zackig, wütend vielleicht, und wirft diesen Sandstein ins Meer. Sie schaut ihm kurz nach, dann dreht sie sich um, zu Thomas, zuckt mit den Schultern und lacht vergnügt.

Sie gehen bis Porto, dann fliegen sie zurück. Er nach Hall, sie an die Ostsee. Ihr Weg ist noch nicht zu Ende. 1000 Kilometer fehlen noch. Sie will alleine gehen, mutig sein gegen Angst und Einsamkeit. „Der Brustkrebs hat mich nicht umgebracht, dann soll mir wohl auch alleine im Wald nichts passieren.“

Am 19. November erreicht sie Schwäbisch Hall. In der Kirche St. Michael holt sie sich ihren letzten Stempel für ihren Pilgerpass, der die Reise dokumentiert.