Tradition Brunnenschmuckbinden bei den Landfrauen Michelbach

Sonja Alexa Schmitz

Wenn das mal reicht!? Zwar liegt vor dem Dorfgemeinschaftshaus in der Dorfmitte von Rauhenbretzingen in der Gemeinde Michelbach an der Bilz ein großer Haufen abgeschnittener Buchsbaum, und auch im Nebenraum stehen ein paar blaue Säcke vom schmucken Grün. Aber ob das genug ist, um die meterlangen Girlanden, die um den Brunnen gespannt werden, herzustellen?

Dieses Jahr sind viele Buchsbaumbüsche vom Zünsler, einem Falter, befallen worden, auf einige Hecken hat es am Wochenende geschneit, und manche der Landfrauen sind krank geworden. Drei Gründe, die die Menge reduziert. Nicht jedoch die Laune im Inneren des blauen Häuschens. Da bullert der Kaminofen gemütlich, die Landfrauen trudeln ein, bis sie ein gutes Dutzend sind. Den ganzen Nachmittag werden sie damit verbringen, den Brunnenschmuck herzustellen.

Binden trotz Buchsknappheit

Die einen schneiden den Buchs und legen ihn zu Sträußchen, die anderen binden diese an die dicken Seile. „Ich binde wie immer“, stellt Monika Wend fest – trotz der Buchsknappheit. Sie vermisst allerdings ihre Mitbinderin. Beide teilen sich traditionell das längste Seil. In der Mitte fangen sie an und arbeiten sich Sträußchen um Sträußchen ans vielleicht vier Meter entfernte Ende vor.

Apropros Mitte. In der Mitte des Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen. Auch eine Tradition: der Ameisenkuchen von Helga Stix. „Und was trinken wir am Samstag zum Aufbau?“, fragt Werner Dörr. Der Michelbacher Bürgermeister gesellt sich seit Jahren auch zu den schmückenden Landfrauen und versorgt am langen Tisch die Frauen mit Buchssträußchen. „Sekt oder Glühwein?“ Spekulationen über das Wetter, Erinnerungen an vergangene Feste, fröhliches Gelächter und eine Unterhaltung über Vereine im Allgemeinen und die Landfrauen im Besonderen schließen sich an.

Die Seile werden grün

Währenddessen werden immer neue Säcke hereingeholt und der grüne Inhalt auf den Tischen ausgeleert. Die grauen Seile werden nach und nach zunehmend buschig grün. Die eigens von der Landfrauenbastelgruppe angemalten 1000 Eier werden am Samstag angebracht.

Langsam tun auch die Finger der Binderinnen weh. Der Bürgermeister erzählt von Blasen, die er mit nach Hause brachte. Aber die Tradition verpflichtet: Einen Osterbrunnen wollten die Michelbacher Landfrauen unbedingt haben. Das beschlossen sie auf einer Reise, die sie einst in die Fränkische Schweiz unternahmen und dort so eine österliche Schönheit sahen.

Dort hat man um 1906 begonnen Brunnen zu schmücken. Wasser war damals ein seltenes Gut in dieser Region, deshalb hatten Brunnen einen hohen Stellenwert. Im Frühjahr wurden sie von jungen Männern gesäubert und anschließend von jungen Frauen geschmückt.

Ein Ereignis, das auch gerne zur Brautschau genutzt wurde. So erzählt es Christa Pfitzenmaier, Vorsitzende der Michelbacher Landfrauen. Es gebe allerdings noch andere Geschichten rund um die schmucken Osterbrunnen. Aber diese ist die schönste.