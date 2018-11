Wüstenrot / swp

„Wasser gibt es in Afrika genug! Aber kein sauberes“, ist die Erfahrung des Tropenwasser-Ingenieurs Jürgen Baisch. Seit Sommer arbeitet er an einem Brunnenprojekt in Tansania. Von diesem und von anderen Projekten berichtet er am Montag, 26. November, um 19.30 Uhr mit Bild und Vortrag in der Evangelisch-methodistischen Kirche in Neuhütten.