Infrastruktur Braunsbach muss selbst für Datenleitungen sorgen

Braunsbach / Oliver Färber

Eine Kommune hat viele – teilweise sehr kostspielige – Aufgaben. Dass sie für die Wasserver- und Abwasserentsorgung aufkommt, in manchen Gebieten zudem für Strom oder Gasversorgung ist in Deutschland nichts Neues. Doch zur Infrastruktur, die viele an ihrem Wohnot erwarten, gehört mittlerweile ein schneller Internetanschluss. Und weil den die Telekommunikationsfirmen gerade in ländlichen Regionen oft nicht selbst anbieten, weil ihnen der Ausbau zu teuer ist, sind nun auch in diesem Bereich die Gemeinden gefragt, so sie für ihre Bürger attraktiv bleiben oder werden wollen.

Eine Flächengemeinde wie Braunsbach hat es da nicht ganz einfach. In der jüngsten Sitzung beschäftigte sich nun der Gemeinderat mit dem Thema. Dank der vollständigen Kostenübernahme des Bundes, der dafür ein Programm aufgelegt hat, wurde mit einer Untersuchung begonnen, wie auch die Teilorte im und rund ums Kochertal versorgt werden können. Ingenieur Marcus Eissing stellte das Ergebnis seiner Arbeit vor.

Kupferkabel bremst Daten

Auf einer großen Karte des Gemeindegebiets war zu sehen, welche Glasfaserstrecken, die bereits jetzt für hohe Datengeschwindigkeiten sorgen, es bereits gibt. Braunsbach spielt dabei eine zentrale Rolle. „Dort ist ein Knotenpunkt, an den alle Leitungen angedockt werden“, so der Fachmann. Das ist gut für die Braunsbacher, die zumindest einen Vorteil aus dem Unwetterunglück 2016 haben: Dort, wo Wasser- und Abwasserleitungen ohnehin gerichtet werden müssen, wird auf Kosten der Telekom auch ein Glasfaserkabel bis ins Haus gelegt. Das gilt auch für Steinkirchen. „Das bietet den zurzeit schnellsten Anschluss“, so Bürgermeister Frank Harsch.

Ansonsten ist es oft die letzte Verbindung zwischen einem Schaltschrank, der ans Glasfaser angebunden ist, bis ins Haus, wo nur Kupferkabel liegen. Gerade wenn sie längere Strecken überbrücken müssen, bremst das Kupfer den schnellen Datenstrom. Aber schon eine funktionierende Glasfaserstrecke von Braunsbach, wie bereits beispielsweise nach Döttingen, Geislingen oder Steinkirchen in die Schaltschränke, ist ein Gewinn für Heim- und Firmencomputer.

Denn es gibt durchaus Teilorte der Kommune, die haben nicht einmal das. Orlach ist dafür ein Beispiel. Mit der Sanierung der demolierten Landesstraße und einem Abwasserkanal von der Höhe ins Kochertal hinunter wird zwar bereits ein Leerrohr verlegt, um das Dorf anzuschließen. „Aber das heißt noch nicht, dass wir einen Betreiber haben, der dort Glasfaser einzieht und in Betrieb nimmt“, stellte Harsch klar.

Dabei wäre für Orlach eine Lösung sogar in viel greifbarerer Nähe: Zwischen Schaalhof und dem Ort verläuft nämlich eine Hauptverbindung der Deutschen Telekom – es ist die, die auch den Braunsbacher Hauptverteiler versorgt. „Da dürfen wir aber nicht andocken“, erklärte Eissing. Und während die Kommune deshalb nun ein Leerrohr vom Hauptverteiler hinauf legt, könnte es dem Magenta Kommunikationsriesen trotzdem plötzlich einfallen, ihr Hauptkabel bei Schaalhof anzuzapfen und selbst Orlach zu versorgen. Dann bliebe das kommunale Leerrohr so wie es ist, nämlich leer.

Keine Pläne von der Telekom

„Das sagt uns aber niemand. Die Telekom ist ja ein Privatunternehmen“, so der Ingenieur. In ihre Planungen gewähren sie keinen Einblick. „Da war es doch falsch, die Telekom zu privatisieren“, bruddelte Gemeinderat Walter Falk in seinen Bart.

Oft fiel an diesem Abend das Wort „Landkreis-Backbone“. Denn der Landkreis Schwäbisch Hall prüft gerade, welcher Aufwand betrieben werden müsste, um sein Gebiet überörtlich mit einer Glasfaserinfrastruktur auszustatten. So könnte beispielsweise Tierberg einen Anschluss bekommen – und auch Bühlerzimmern, wo es im Moment im Prinzip gar kein Internet gibt. „Und es bedeutet auch finanziell einen Kraftakt, Bühlerzimmern anzuschließen“, so Harsch.

Doch ob der Landkreis-Backbone kommt, wenn, in welchem Umfang und wann, das steht eben noch nicht fest – und darauf kann die Kommune deshalb mit ihren Planungen nicht bauen. Eine Lösung zum Anschluss von Bühlerzimmern wäre nur denkbar, wenn man eventuell mit Schwäbisch Hall kooperiere, wenn die Große Kreisstadt eigene Teilorte versorgen wolle. „Es müsste aber ein Glasfaserkabel von der Bausparkasse aus dort hin gezogen werden“, berichtete Eissing von seinen Untersuchungen.