Die Kabarettistin und Schauspielerin Lisa Fitz liest in Geislingen aus ihrer Biografie und zeigt, wie viel mehr hinter dem schrillen Äußeren verborgen ist.

Wie wurde man zu dem, der man ist?, fragt sich Lisa Fitz. In einer dicken Biografie, die vor ihr liegt, mit dem Titel „Der lange Weg zum Ungehorsam – Erinnerungen für die Zukunft“, stehen Antworten dazu. „Vermutlich denkt jeder, ich sei in der Schule ein Kaschperl gewesen“, beginnt die Bayerin, „weit gefehlt.“ Und nennt sich einen dünnen Mädchenbub, ein glibbriger Pudding, der sie gewesen sei und vergleicht sich mit ihrer schönen Mutter.

Die war für die kleine Lisa ihr Ein und Alles, „die Ursuppe, aus der ich entwachsen musste, ich hätte mit ihr mein Leben lang verwoben bleiben wollen“, liest Fitz vor. Wenn das Ironie ist, dann mit einer guten Portion Wahrheit dahinter. Abnabelung – ein Thema für die heute 67-Jährige. Das Loslassen ist irgendwann gelungen, aber es entstand aus Wut, nicht aus einem guten Erwachsenwerden. Die Mutter, Außenseiterin in einer freien Künstlerfamilie, begann zu trinken. Die Tochter, damals voll im Hippie-Leben unterwegs, brach den Kontakt ab. Bis anderthalb Jahre später eine Geburtstagskarte mit einem böhmischen Gedicht im Briefkasten lag. Mit Herzklopfen hat die Tochter die Grüße gelesen, ihre geliebte Mutter angerufen und sich versöhnt. Molly Fitz hat versprochen, nie wieder zu trinken. „Und wenn sie was verspricht, dann hält sie es!“ Aber: „Ab dann war ich die Mutter.“

Lisa Fitz erzählt, wie sie die 68er erlebt hat

So ehrlich und emotional nimmt Lisa Fitz die 70 Gäste im ausverkauften Haus der Gastgeber Joachim Armbrust und Sandra Rose mit in ihr Künstlerleben. Jedoch ohne dabei Kontakt zu ihrem wohlgesonnenen Publikum aufzunehmen. Kein „Hallo Geislingen, schön hier!“. Auf der Reise von München nach Köln lag es auf dem Weg, und Armbrust musste sie erst überreden, auf dieser, für die Fitz, kleinen Bühne aufzutreten.

Lisa Fitz, die schon als Fünfjährige sagte: „Ich will Kaschperle werden“, wurde dies tatsächlich. Aber ein Kasper mit einer Botschaft. Und es wirkt wie eine traurige Botschaft. Obwohl sie Witze erzählt, Lieder jodelt und das stark geschminkte Gesicht zu lustigen Grimassen zieht, ist da eine Traurigkeit. Die Frau, die in den Siebzigern mit der Moderation der „Bayerischen Hitparade“ berühmt wurde, hat etwas zu sagen. Dass Schlager doof sind, Schlagersänger aber ganz liebe Leute. Kabarettisten und Schauspieler furchtbar affig ihre Bussis verteilen. Politiker und Banker und Konzernchefs ihre Macht ausnutzen und Frauen flachlegen, wo es nur geht. So wie es einst Franz-Josef Strauß bei ihr versucht hat. Sie hat dieses Sex-Angebot eher erheitert. „Ich halte es wie Shirley MacLaine, ich gehe nicht leicht in die Knie, außer mit Absicht.“

Die schrille Blondine stakst auf ihren Pumps zur Gitarre. Schön laut und schön bayrisch singt sie ein paar Lieder. Sie parodiert Volkslieder und sagt: „Ich hasse Dirndl“ (die sie jahrelang beim bayerischen Fernsehen tragen musste).

Lisa Fitz liest aus ihrem Buch, wie sie die 68er erlebt hat. „Wer zweimal mit derselben pennt“ und so weiter. Sie gehörte dazu. „Ich habe mich gerne flachlegen lassen.“ Fitz sehnt sich nach der Musik und den Idolen von damals, die noch etwas zu sagen hatten, kritisiert die heutigen Filme, nennt sie „brutal“ und „dumm“. Außerdem stünden Männer in unserer Gesellschaft zu sehr unter „Heldendruck“, wollten sich beweisen mit Auto und Karriere. Die zweimal Verheiratete und Mutter eines Sohnes stand immer auf die selbst denkenden Künstlermänner.

Mit beinah 70 Jahren schaut Fitz aber auch auf die guten Entwicklungen für die Frauen, die heute nicht mehr beim Sex unten liegen müssen.

Und dann, als klar geworden ist, dass in dieser Frau, mit roten Lippen und schwarzer Lederhose, immer noch ein Stück Revolution steckt, da greift sie erneut zur Gitarre und singt mit geschlossenen Augen: „Und trotzdem hab i manchmal Angst, dass irgendwo nit weiter geht, dass irgendwo ein Abgrund ist.“

