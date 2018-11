Comburg Brauer kritisiert die Regierung

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Auch in Zukunft werden auf der Comburg Seminare für Lehrer abgehalten. Allerdings wird die Landesakademie für Personalentwicklung an Schulen aufgelöst und auf das Zentrum für Schulentwicklung übertragen. Das bedeutet: Hall ist nicht mehr zentraler Sitz der Lehrerfortbildung. Die Verwaltungsmitarbeiter werden versetzt.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Stephen Brauer wollte in der 74. Plenarsitzung dazu Genaueres erfahren. Staatssekretär Volker Schebesta antwortet: „Von Anfang an war bei der Entwicklung und Umsetzung des Qualitätskonzepts für den Bildungsstandort Baden-Württemberg völlig unstrittig, dass alle drei bisherigen Standorte der Landesakademie in Bad Wildbad, Esslingen und die Comburg auch in der neuen Struktur als Standorte der Lehrerfortbildung erhalten bleiben sollen.“ Sie würden auch in Zukunft dringend für Tagungen benötigt. Im Moment laufe das Anhörungsverfahren zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für das Qualitätskonzept. Erst danach gehe es an die Ausgestaltung.

Damit bekräftigt das Ministerium die Aussagen, die bereits in der Zeitung veröffentlicht wurden. Die Comburg verliert ihre Funktion als Verwaltungssitz der Lehrerfortbildung. Das stößt auf Kritik. „Die anstehende Degradierung des Standortes auf der Comburg steht in einer langen Reihe von Entscheidungen der Grün geführten Landesregierung, die eindeutig gegen unseren Landkreis gerichtet sind“, sagt Brauer gegenüber der Zeitung.

Als Beispiele hierfür nennt der Parlamentarier der Liberalen unter anderem die Abstufung des Haller Polizeistandortes zu einem Revier, die Unsicherheiten was eine langfristig sichergestellte staatliche Finanzierung des Hochschul-Standortes in Schwäbisch Hall anbelangt, sowie der sich zunehmend verschlechternde Zustand der Landesstraßen im Kreis. Brauer fordert Grünen-Abgeordnete Jutta Niemann auf, im Verkehrs- und Wissenschaftsausschuss, „deutlich mehr Engagement für unseren Landkreis“ zu zeigen.

Bei der Fragestunde meldet sich auch Niemann zu Wort. Sie will wissen, ob es schon einen Zeitplan gebe und ob die Personen vor Ort eingebunden werden. Staatssekretär Volker Schebesta antwortet: „Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung ist dann gegründet, wenn der Landtag die entsprechende Entscheidung getroffen haben wird. Bis zum 27. November läuft die Anhörungsfrist.“ Danach kommt das Gesetz in den Ministerrat, muss dort verabschiedet werden, bevor es in den Landtag eingebracht wird.