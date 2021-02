Das Landratsamt Schwäbisch Hall (LRA) hat am Standort in der Münzstraße (Innenstadt) nach einem Kabelbrand keine Stromversorgung. Deswegen bleibt es ab Mittwoch, 17. Februar, vorerst geschlossen. Das teilt das LRA mit. Ein Bürgertelefon werde eingerichtet, das am Mittwoch und Donnerstag von 8 Uh...