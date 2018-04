Chronik Botschaften für die Nachwelt

Obersontheim / Verena Köger

Hoch lebe das Soldatenleben! Ein Sang in froher Ruhestund. Der kommt so recht aus Herzensgrund. Klingt aus den Tälern, auf den Höh’n: In der Heimat ist es schön!“ Postkarten mit solchen Botschaften erreichen Maria Stimpfig aus Obersontheim-Ummenhofen vor rund 100 Jahren. Der Erste Weltkrieg hat begonnen. Freunde und Verwandte senden Nachricht von der Front. Feldpost wurde die Postversorgung der Soldaten, die sich im Einsatz befanden, genannt. Rund 450 Postkarten hat Maria Stimpfig in dieser Zeit erhalten. In einem dicken, grünen Album hat sie diese gesammelt.

Das Album ist bis heute im Gasthaus Ochsen in Obersontheim, das Maria Stimpfig bewirtete, aufbewahrt. Die heutige Wirtin, Annette Schacht, ist mit deren Enkelsohn Gerhard Schacht verheiratet und übernahm den Ochsen 1997 von dessen Mutter. Annette Schacht ist es wichtig, dass Erinnerungsstücke wie das Album heute noch geschätzt werden.

Farbenprächtige Motive

Maria „Marie“ Stimpfig wird 1897 in Ummenhofen, einem Ortsteil von Obersontheim, geboren. 1923 heiratet sie Hermann Reinhardt, den „Ochsenwirt“ aus Obersontheim. Sie leiten zusammen das Gasthaus, das die Familie Reinhardt 1884 erworben hat. Das Ehepaar bekommt zwei Mädchen. Eines davon heißt ebenfalls Maria. Sie war die Schwiegermutter von Annette Schacht und die gute Seele des Ochsen, wie die jetzige Wirtin erzählt. „Sie war immer freundlich und hatte stets ein offenes Ohr für ihre Gäste. Genau so stelle ich mir ihre Mutter Maria vor.“ Ihr Mann Gerhard Schacht, der sieben Jahre alt ist, als seine Oma 1965 stirbt, hat sie als liebenswerte Frau in Erinnerung. Er sammelt übrigens auch. Im Internet sucht er immer wieder nach Postkarten mit Motiven aus Obersontheim und Umgebung. Die Postkarten, die seine Oma damals erhalten hat, sind in einem guten Zustand. Die Farben mancher Karten strahlen dem Betrachter beim Durchblättern entgegen. „Es ist erstaunlich, was für eine gute Qualität die Aufnahmen damals schon hatten“, schwärmt Annette Schacht von dem Album. Seither lag es ein Stockwerk über dem Gastraum in einer Schublade im Büro der Wirtin.

Nur schwer sind die Texte auf der Rückseite zu entziffern. Der Großteil ist in altdeutscher Schrift geschrieben. So mancher Satz ist aber doch erkennbar: „Es geht mir im allgemeinen (dem Soldatenleben entsprechend) gut. Wann ich fort ins Feld muß, weiß ich nicht. Es ist mir noch nichts bekannt. Wenn nur der Krieg zu Ende wäre“, schreibt Soldat Georg am 8. Juni 1915 aus Ulm an die Familie Stimpfig.

Einblick ins Kriegsgeschehen

Mal stehen die Uniformierten vergnügt da, spielen Gitarre und singen: „Lustig, ihr Leute, Soldaten sind da.“ Auf einer anderen Karten ziehen sie mit Gespannen und Pferden über die Felder, üben das Scharfschießen oder machen sich für einen Angriff bereit. Auch sind Soldaten abgebildet, die sich von ihren Frauen verabschieden: „Ich denke Dein zu jeder Zeit.“ Neben den zahlreichen Nachrichten von der Front sind auch Grüße zum Geburtstag, zu Weihnachten oder Neujahr dabei. Oftmals sind Kinder abgebildet, die Blumen in den Händen halten. Motive vieler umliegender Städte und Dörfer sind darunter. Die Jagstbrücke in Crailsheim, das Schloss in Kirchberg Jagst, der Blick auf Bühlerzell aus der Ferne, die Umrisse von Heilbronn und Künzelsau. Vier Postkarten zeigen Ausschnitte der Stadt Schwäbisch Hall. Ein Bild wurde auf dem Grasbödele aufgenommen, mit Blick auf die Altstadt und den Turm von St. Michael. „Ich möchte die Karten demnächst sortieren, nach Jahreszahlen, damit man sich beim Durchblättern besser orientieren kann“, so Annette Schacht. Auffällig ist, dass die Postkarten nur in einem bestimmten Zeitraum abgeschickt wurden. „Ich bin mir sicher, dass es noch weitere Alben von Maria geben muss. Ich habe mir vorgenommen, auf dem Dachboden zu stöbern“, sagt die 55-Jährige überzeugt. So möchte sie Stück für Stück die Geschichte der Familie und des Ochsen aufarbeiten.

2009 feierte die Familie das 125-jährige Bestehen des Gasthauses. Gerhard Schacht hat zu diesem Anlass eine eigene Chronik erstellt. „Der Ochsen ist ein Haus mit Geschichte“, betont Annette Schacht. „Wir sind stolz darauf, dass wir die Tradition dieser alteingesessenen Wirtschaft fortführen können.“