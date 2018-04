Seniorenwohnheim Bodenplatten fürs Seniorenheim werden gegossen

Braunsbach / Elisabeth Schweikert

Emsiges Schaffen herrscht am westlichen Ortseingang von Geislingen: Dort wird seit Spätherbst vergangenen Jahres am künftigen Seniorenwohnheim Haus Salem gebaut. Wie Bauherr Klaus-Peter Kemmling berichtet, wird heute die zweite Bodenplatte gegossen, in der kommenden Woche die dritte. Im Bereich des ersten Bauabschnitts werden bereits die Mauern hochgezogen. „Bis jetzt lief alles gut“, sagt Kemmling, „es gab keine bösen Überraschungen.“ Der Theologe und gelernte Krankenpfleger betreibt zusammen mit seiner Frau Hilke (ebenfalls Krankenpflegerin) in Oberrot ein Altenheim, das Platz für 21 Bewohner bietet. Das Seniorenwohnheim in der Gemeinde Braunsbach soll Lebensraum für 30 Senioren bieten. Entsprechend der neuen Heimschutzverordnung sind Einbettzimmer vorgesehen. Bis Ende des Jahres soll der Bau fertiggestellt sein und bezogen werden.