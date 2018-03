Schwäbisch Hall / swp

Im Diak gibt es ein regelmäßiges Gruppenangebot für Männer und Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Die Gruppe leiten Fachärztinnen des Hauses. Die Psychoonkologin Andrea Recht-Schmidt möchte Strategien an die Hand geben, Gedankenkreise zu durchbrechen, Konzentrations- und Schlafstörungen zu überwinden und wieder Boden unter den Füßen zu spüren. Anmeldung wäre schön, ist aber nicht unbedingt nötig. Nächster Termin ist am 5. April von 9 bis 10.30 Uhr im 6. Stock des Klinikum-Hochhauses.