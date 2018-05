Prozess Blut im Treppenhaus

Am 25 / Eleonore Heydel

Auf offener Straße tragen am 25. Juli 2017 zwei syrische Männer in Schwäbisch Hall um die Mittagszeit einen heftigen Streit aus. An einer Bushaltestelle in der Michaelstraße beschimpfen sie sich in arabischer Sprache und gehen aufeinander los. Einer zieht ein Messer. Der heute 26-jährige Ältere erleidet eine stark blutende Wunde am rechten Ringfinger. Er rennt zum nahen Wohnhaus seiner Noch-Ehefrau und stürmt die Treppe hoch. Eine Anwohnerin ist aufmerksam geworden. Sie sieht das Treppenhaus voller Blut und ruft die Polizei. Der Täter, ein heute 20-jähriger Syrer, wird schnell ermittelt.

Zwei Jahre in Deutschland

Jetzt musste sich der 20-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Haller Jugendschöffengericht verantworten. „Ich kann gut Deutsch“, sagt der bärtige junge Mann gleich zu Beginn.

Er wirkt sportlich und trägt eine modisch geschnittene Frisur mit einer hohen Tolle. Vor zweieinhalb Jahren ist er mit seinem Bruder nach Deutschland gekommen. Sein Vater, berichtet eine Haller Jugendgerichtshelferin, habe die Söhne vor dem Kriegseinsatz bewahren wollen. Die Eltern leben bis heute in Syrien.

Man könnte den 20-Jährigen einen Vorzeige-Flüchtling nennen: Er kam zunächst in Crailsheim in eine Pflegefamilie und fügte sich gut ein. Dann fand er eine Wohnung in Schwäbisch Hall. Er steht jetzt in der Ausbildung zum Anlagenmechaniker und will im kommenden Monat die Führerscheinprüfung ablegen. Er spricht höflich und ruhig. „Ich möchte gerne weiter lernen“, sagt er.

Im Juli letzten Jahres unterstützte der junge Mann eine ebenso junge syrische Mutter, die von ihrem Ehemann schon monatelang getrennt lebte. Die Hilfsbereitschaft schlug in Zuneigung um. Der Landsmann, mit dem sich der Angeklagte an der Haller Bushaltestelle schlug, ist der Noch-Ehemann dieser syrischen Frau. Nach dem Ehe-Aus lebt der 26-Jährige inzwischen in Gaildorf. An jenem Julitag wollte er seine kleinen Kinder besuchen, die in der Obhut der Frau sind. War er bewaffnet? Zunächst bringt der Angeklagte vor, der Noch-Ehemann habe das Messer gezogen und sich im Gerangel selbst geschnitten.

Dem aber widerspricht ein Rentner, der sich gleich nach dem Vorfall bei der Polizei als Zeuge meldete. Während er auf den Bus wartete, hat er beobachtet, wie der ältere Syrer auf den Angeklagten zulief. Der 77-Jährige berichtet vor Gericht: „Da ging gleich ein Wortgefecht los!“ Wer war Täter, wer Opfer? Der Rentner sagt über den beschuldigten 20-Jährigen: „In einer Hand hatte er einen spitzen Gegenstand.“ Diese Aussage beweist die These der Anklage. Das Messer gehörte dem Jüngeren. Er hat es drohend eingesetzt. Er muss den anderen nicht willentlich geschnitten haben, hat aber eine Verletzung seines Gegners in Kauf genommen.

Während die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe nur Positives über den Angeklagten berichtet, sieht Staatsanwalt Sven Güttner „schädliche Neigungen“ und fordert eine reguläre Jugendstrafe von 18 Monaten mit Bewährung. Verteidiger Michael Fust hält dieses Strafmaß für „überzogen“. Er behält recht: Das Jugendschöffengericht sieht von der Verhängung einer Jugend-Freiheitsstrafe ab. Der 20-Jährige soll 500 Euro an den Verein „Haller Jugendberatung“ bezahlen.

Urteil angenommen

Noch bevor Richter Dr. Wolfgang Amendt erklärt hat, dass ihm Berufung und Revision offenstehen, sagt der junge Syrer: „Ich nehme das Urteil an.“ Er hofft, in Deutschland bleiben zu können. Über seinen Asylantrag ist noch nicht entschieden.