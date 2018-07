Maschinenbau Blick auf die Zukunft

Von Heribert Lohr

Die Symbolik war mit Händen zu greifen. Auf den Bildschirmen flimmerte „Moderne Zeiten“ mit Charlie Chaplin aus dem Jahre 1936. Im gleichen Jahr wurde der Veranstaltungsort „Hangar – die Eventlocation“ in Crailsheim errichtet. 2018 hatte das Firmennetzwerk Nexel dort seine Partnerbetriebe zu einer gleichsam anspruchsvollen wie exklusiven Zusammenkunft geladen.

Zentraler Bestandteil in der historischen Flugzeughalle auf dem einstigen Crailsheimer Militärgelände ist der „direkte Austausch“ zwischen den 240 Zulieferfirmen, die dem Netzwerk heute angehören. Das Miteinander lohnt sich, denn mittlerweile zählen die Mitgliederfirmen jährlich untereinander rund 1200 Kontakte. Dabei geht es auch darum, die Volumina zu erweitern. „Dazu“, weiß der frühere Qesar-Geschäftsführer Jochen Latz, „ist wichtig, dass man sich kennt und über grundsätzliche Entwicklungen spricht.“

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren von einer Einkaufsgemeinschaft zu einem Netzwerk entwickelt, das Lösungen sucht und erarbeitet, die uns alle schneller, effizienter und besser machen“, erläuterte Gert Hansen (Foto), in seiner Begrüßung die strategische Ausrichtung des Verbunds. Der IT Director der Rommelag-­Gruppe in Sulzbach-Laufen: „Wir wollen weg von der Einkauf-Verkauf-Situation und das Symposium dahingehend entwickeln, dass es ein Treffpunkt ist, um Dienstleistungen und Know-how auszutauschen.“

Das Symposium war in seiner zweiten Auflage wieder eine Mischung aus der Betrachtung von Best-Practice-Kooperation von Partnern und übergreifenden Trends. Moderne Zeiten 2018, das bedeutet heute vor allem digitale Transformation. Die Teilnehmer beschäftigten sich unter anderem mit der praktischen Umsetzung von „smart production“, digitalem Marketing oder moderner Personalarbeit.

Zentraler Teil der Betrachtungen in Crailsheim war der Vortrag von Professor Dr. Klemens Skibicki unter dem Titel „Den digitalen Strukturwandel managen – mehr Kopfsache als Technik“. Für den Darmstädter Wirtschaftshistoriker vollzieht sich derzeit „die größte Senkung der Transformationskosten in der Geschichte der Menschheit“ mit der Folge, dass „lineare Wertschöpfungsketten keine Überlebenschance haben“.

Skibicki: „Rockefeller wurde nicht reich, weil er Erdöl verkaufte, sondern weil er Öllampen verschenkte.“ Sein Credo: „Wer künftig erfolgreich sein will, verkauft keine Maschinen, sondern Nutzen.“