Rosengarten-Uttenhofen Bei Ex-Freundin randaliert - Beamte verletzt

Rosengarten-Uttenhofen / pol

Der Mann hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Beamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz am Hals.

Zwei leicht verletzte Beamte und eine verwüstete Wohnung: Das hat der Mann hinterlassen, bevor er in die Ausnüchterungszelle kam. Zwei Mal ist die Polizei zur Wohnung der Ex-Freundin des 31-Jährigen gekommen.

Nachbarn haben die Polizei um 8.40 Uhr gerufen - wegen eines heftigen Streits in einer Wohnung im Bienenweg in Rosengarten-Uttenhofen. Der Täter hatte beim Eintreffen der Beamten schon in der Wohnung seiner 34-jährigen Ex-Freundin randaliert und ist „handgreiflich geworden“, wie die Polizei mitteilt. Dem deutlich alkoholisierten Mann haben die Polizisten einen Platzverweis erteilt und die Polizeigewahrsam angedroht. Er ließ sich daraufhin von seiner Mutter abholen.

Randalierer kommt wieder zur Wohnung

Um 10.20 Uhr kehrte er an die Wohnung der 34-Jährigen zurück - er wollte hinein und drohte der Frau. Sie rief die Polizei zur Hilfe, die mit mehreren Streifen zur Wohnung kam. Die Beamten wollten ihn in Gewahrsam nehmen. Dagegen wehrte er sich und griff sie an, wodurch zwei leicht verletzt wurden. Schließlich wurde er in eine Zelle des Polizeireviers Crailsheim untergebracht, wo er seinen Rausch ausschlief. Darüber hinaus wurde bei ihm eine kleinere Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt.

Den Mann erwarten ein Strafverfahren und Übernachtungskosten

Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Außerdem muss er die Kosten für den Transport und die Übernachtung bei der Polizei bezahlen.