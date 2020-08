Am 28. August 1963 hielt Martin Luther King seine Rede „I have a dream“ in Washington. Darin fasste er die Forderungen der Bürgerrechtsbewegung für die soziale, ökonomische, politische und rechtliche Gleichstellung der Afroamerikaner in Form einer Zukunftsvision für die USA zusammen.

Zum Gedenken an diese Rede und als Protest gegen Rassismus findet am Freitag, 28. August, in Schwäbisch Hall eine Kundgebung auf dem Bonhoefferplatz statt. Beginn ist um 17.30 Uhr. Folgende Gruppen beziehungsweise Parteien haben zur Kundgebung aufgerufen: Dritte-Welt-Laden, SPD, DKP, VVN, Solidarität International und MLPD. Jeder kann am offenen Mikrophon einen Redebeitrag halten. Der Redebeitrag kann angemeldet werden unter Telefon 07 91 / 66 81 oder direkt bei der Kundgebung. Es besteht Masken- und Abstandspflicht.