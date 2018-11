Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Für die Stadt Hall ist es bitter, den Sitz einer staatlichen Institution zu verlieren. So verstärkt man das Stadt-Land-Gefälle. Bei so vielen Reformen im Schulwesen braucht man sich zwar um die Auslastung der Comburg, die zum reinen Seminarhaus degradiert wird, keine Sorgen zu machen. Weiterbildungsbedarf der Lehrer ist nötiger denn je. Aber es bleibt abzuwarten, ob die Schüler von den vielen Reformen im Schulwesen am Ende überhaupt profitieren.