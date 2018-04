Rosengarten / swpo

Ein 33-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmittag um 13 Uhr in Raibach einen Motorradfahrer übersehen, als er von der Dorfwiesenstraße nach links in die Dorfstraße einbog. Bei dem Zusammenprall stürzte der 36-jährige Motorradfahrer und verletzte sich leicht.

Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 2400 Euro.