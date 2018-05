Zweiräder Biker kommen mit ihren Oldtimern auf den Braunsbacher Marktplatz

Braunsbach / Oliver Färber

Wieder ist das Blubbern einer alten Maschine am Himmelfahrt-Vormittag in Braunsbach zu hören. Der Biker kommt damit um die Kurve, steuert den Marktplatz an und stellt sein Oldtimer-Motorrad dort ab. Er ist noch nicht einmal abgestiegen, da steht schon der erste Fan da und begrüßt ihn. „Welches Baujahr ist das?“, eröffnet der Mann das Benzingespräch.

Ein paar Meter weiter zeigt Robert Philipp die alten Zweiräder seinem kleinen Enkel. „Das wird der nächste Wirt“, ist sich der Seniorchef des Braunsbacher Löwen sicher. Er freut sich darüber, dass so viele gekommen sind. Schließlich organisiert er das Treffen. „Das gibt’s schon seit den 1980er-Jahren“, berichtet er. Damals hat dazu noch der örtliche Motorradverein eingeladen.

Als der aufgelöst wurde, gab es nur noch unverbindliche Treffs – und er hat sich dem Oldtimer-Spektakel im Kochertal angenommen. Und das wird auch honoriert: Von nah und fern kommen die Zweirad-Fans weiter nach Braunsbach.

Philipp und sein Enkel kommen bei ihrer Tour an der knallroten Moto Guzzi an. „Da steckt Arbeit und auch Geld drin“, weiß der Fachmann. Martin Kramer aus Untermünkheim ist sichtlich stolz auf seine Maschine aus dem Jahr 1953. Gerade einmal 57 000 Kilometer hat sie nach 65 Jahren auf der Straße auf dem Tacho. „Es ist eine 500er Falcone“, erklärt er. Und Kramers Schatz ist rar, hat nämlich eine Sonderausstattung, weil sie ein Polizeimodell ist. „Der besondere Sattel und der schmale Tank sind selten“, so Kramer. So sollte sie aerodynamischer sein.

Kein Wunder also, dass der Liebhaber das gute Stück hegt und pflegt. Seit 35 Jahren gehört diese Moto Guzzi zu seiner Sammlung. „Ich habe alles selbst restauriert“, berichtet der Untermünkheimer. Das gilt auch für seine anderen Maschinen. „Ich hab mittlerweile mehrere Motorräder daheim. Wenn man erst mal damit anfängt, dann hört man einfach nicht mehr auf“, meint Kramer mit einem Lächeln auf den Lippen.