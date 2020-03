Ein sicheres Zeichen für die Ankunft des Frühlings ist der Aufbau der Biergartenhütten auf dem Schwäbisch Haller Unterwöhrd. Der Biergartenwirt Paul Bonin (links) dämpft allerdings die Erwartung auf ein kühles Helles ein wenig. „Wir öffnen erst im April“, sagt er.

So sehe es auch der Pachtvertrag vor. Falls es in einem Monat einigermaßen warm sei, würde der Bierausschank starten. Rund zwei Wochen benötigen er und sein Team, um die Hütten mit der Gastroausstattung zu bestücken. Da es in diesem Jahr zu Terminkollisionen kam, würden die Hütten schon recht früh im Jahr von Mitarbeitern der Stadtbetriebe errichtet. Geplant ist außerdem, die Holzhütten durch einen festen Pavillon zu ersetzen.