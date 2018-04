Spende BFS spendet 10000 Euro an Peter-Maffay-Stiftung

Kirchberg / SWP

Die Kinderstiftung des Musikers Peter Maffay freut sich über eine Spende der Firma BFS: Alexandra Stegmaier, Marc Stegmaier und Jan Plieninger übergaben Maffay in Mannheim einen Scheck über 10 000 Euro. Dies berichtet die Firma. Der Betrag kam bei einer Verlosung zusammen, die BFS für die Peter-Maffay-Stiftung ins Leben gerufen hatte. Peter Maffay zeigte sich erfreut über die Spende: „Das Geld kommt ausschließlich bedürftigen Kindern zugute.“

Truck versteigert

Bereits im vergangenen Herbst konnte sich Maffay über eine großzügige Spende von MAN für die Stiftung freuen: BFS-Geschäftsführer Hermann Stegmaier hatte einen Truck ersteigert, mit dem während der Tattoo-Konzerttour die Bühnenausrüstung transportiert worden war. Anschließend war der Truck mit einem besonderen Design versehen worden. Der Erlös der Versteigerung ging in vollem Umfang an die Stiftung. Die Übergabe des Fahrzeugs erfolgte in festlichem Rahmen in Crailsheim durch Holger Mandel, Vorsitzender der Geschäftsführung der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Peter Maffay war persönlich bei der Übergabe dabei. Der ersteigerte Truck kann über BFS gemietet werden.

Die BFS Business Fleet Services GmbH ist der Truckvermieter der Unternehmensgruppe Stegmaier. Vermietet werden unter anderem Sattelzugmaschinen, Sattelauflieger, BDF-Fahrzeuge, Kipper, Kommunal- und Spezialfahrzeuge. BFS verfügt in Deutschland, in der Schweiz, den Niederlanden und in Kroatien über rund 80 Standorte und Partner, die eigene Werkstätten betreiben. Geschäftsführer von BFS in Deutschland sind Hermann Stegmaier und Jan Plieninger. Der Truckvermieter ist ein Tochterunternehmen der Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH in Kirchberg. Stegmaier bietet sämtliche Leistungen der Nutzfahrzeugbranche wie Wartung und Reparatur, Vermietung und Verkauf von Fahrzeugen. Daneben bestehen langjährige Verträge mit Unternehmen der Nutzfahrzeugbranche.

Die Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH gehöre im Segment Nutzfahrzeuge zu den führenden Unternehmen in Deutschland, so die Pressemitteilung. Geschäftsführer sind Hermann Stegmaier und Frank Neumann. Die Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH ist Teil der Stegmaier Group.