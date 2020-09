Eng aneinander durch die Haller Straßen ziehen, wie es bei dieser Demo 2019 der Fall war, ist in Corona-Zeiten nicht möglich. Hannah Thomas (ganz links außen) und die anderen Aktivisten von Fridays for Future wollen am 25. September dennoch mit einem Sitzstreik auf der Großen Treppe ein Zeichen für Klimaschutz setzen. © Foto: tob