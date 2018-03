Sicherheit Bewegtes Jahr für Haller Feuerwehr

Schwäbisch Hall / Oliver Färber

Es ist ein Running Gag am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Hall in Tüngental: Alle Redner hoffen, dass sie in einem Jahr nicht wieder einen neuen Kommandanten begrüßen müssen. Doch Peter Schneider, der nun seit 1. November der Mannschaft vorsteht, meint bei der Begrüßung, dass die „unerwarteten personellen Turbulenzen“ von den Ehrenamtlichen gut gemeistert worden seien. Und er macht auch deutlich, dass er das Haller Team nicht so schnell wieder verlassen möchte. Alle sind sich an diesem Abend einig, die kurze Interimszeit von Ralph Keipp, der nur nach wenigen Wochen zur Werkfeuerwehr Bosch wechselte, zu vergessen.

Allerdings ist für Schneiders ehrenamtliche Stellvertreter Frieder Steiner und Christoph Wenger die Zeit der Mehrarbeit noch nicht zu Ende. Der neue Kommandant muss erst noch die Voraussetzungen für den gehobenen Dienst erfüllen, ist deshalb noch rund ein halbes Jahr in Ausbildung. Deshalb dankt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim auch besonders den beiden Abteilungskommandanten aus Ost und West: „Sie haben einen Großteil der Verantwortung übernommen“, erklärt er und betont, dass eine funktionierende Feuerwehr auch gute Strukturen braucht.

Dass Schneider und seine Stellvertreter auf Teamarbeit setzen, zeigt sich auch beim Jahresrückblick, den sie gemeinsam halten. Personell sei man gut aufgestellt, wie Wenger erklärt – auch wenn die Mannschaft wieder um zwölf Mitglieder geschrumpft sei.

Problematisch sei, dass seit 2013 jedes Jahr die Zahl der Einsätze um rund 50 pro Jahr gestiegen sei. 2017 waren es bereits 449 – und das, obwohl die Anwesenheit bei Starts und Landungen auf dem Würth-Airport und Insekten­einsätzen gleichzeitig zurück gegangen sei.

Ein Trend sei, dass es Alarme wegen Türöffnungen gebe. „Das ist der gesellschaftliche und demo­graphische Wandel“, so Wenger. Immer öfter lebten ältere Menschen alleine und gerieten deshalb in Situationen, bei denen die Feuerwehr gefragt sei.

Steiner geht bei einigen Einsätzen ins Detail wie beim Zugunglück bei Michelbach oder beim Großbrand auf dem Teurershof Ende Dezember. Besonders kritisiert er den „vielen Schreibkram und die vielen Besprechungen“, die Führungskräfte bewältigen müssten. „Eine Hochachtung vor jedem Kommandant, der das ehrenamtlich macht“, stellt er fest. Dadurch sehe er auf Dauer das Modell Freiwillige Feuerwehr gefährdet. Eine Idee sei, Synergieeffekte zu nutzen, was unter dem Dach des Landkreises erfolgen solle.

Denise Koßatz berichtet von ihrer umtriebigen Jugendabteilung, Roland Braun von seinen nicht minder aktiven Alterskameraden. „Die Routine hier beruhigt mich“, erklärt der Erste Bürgermeister Peter Klink, zu dessen Ressort die Feuerwehr bei der Stadt gehört. Erster Landesbeamter Michael Knaus meint, dass auch ihn die Fehlalarme der Brandmeldeanlagen beschäftigten. Feuerwehr-Kreisverbandsvorsitzender Alfred Fetzer bemängelt die „Verrohung der Gesellschaft“. Polizeioberrat Thomas Heiner freut sich darüber, dass die Feuerwehr immer eine Lösung parat habe.