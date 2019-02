Betrug Bewährung für falschen Rettungsassistenten

Helmut Buchholz

Kein alltäglicher Fall vor dem Amtsgericht Heilbronn: Richter Oliver Raschke hat gestern einen 39-Jährigen wegen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Der Angeklagte hatte sich mit einer gefälschten Urkunde beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Heilbronn als Rettungsassistent beworben und prompt eine Vollzeitstelle erhalten.

Er war von Juli 2016 bis Juli 2017 beim ASB beschäftigt, bis der Schwindel aufflog. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei auch den Dienst-

ausweis eines Oberarztes der Uni Mainz. Die Ermittler stellten außerdem Einsatzkleidung der ADAC-Luftrettung sicher.

Vor Gericht räumte der 39- Jährige den Betrug ein. Tatsächlich habe er eine abgeschlossene Lehre als Bäcker. Zwischen 2000 und 2002 folgte eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Die Unterschiede zum Rettungsassistenten seien minimal, behauptete der Angeklagte. Danach habe er sich weitergebildet und die Meisterprüfung als Lehrrettungsassistent abgelegt, der Rettungsassistenten ausbilde.

Arzt- oder Bäckerkittel?

Richter Raschke wollte wissen, warum der 39-Jährige dann nicht auch die Prüfung zum Rettungsassistenten abgelegt hat. Es wäre nur eine Prüfung mehr gewesen. „Ich war unter Zeitdruck, habe damals noch als Bäcker gearbeitet“, lautete die Antwort. „Fachlich hätte ich es geschafft.“ Die Einsatzkleidung, die bei ihm gefunden wurde, habe er als Ausbilder zu Lehrzwecken genutzt. Der Arztkittel sei eigentlich ein Bäckerkittel. Den Oberarztdienstausweis habe er zufällig vor der Klinikkantine an der Uni Mainz gefunden. Verteidiger Harald Rapp ergänzte: „Mein Mandant wollte die Karte zurückgeben, hatte aber den Kopf mit anderen Sachen voll.“

Ein Mitarbeiter des ASB berichtete, wie der falsche Rettungsassistent aufflog. „Es gab da Rückmeldungen vom Rettungsdienst, die Zweifel an seiner Ausbildung aufkommen ließen.“ Diese betrafen bestimmte Zusatzqualifikationen. Gravierende Fehler im Rettungseinsatz seien ihm nicht zu Ohren gekommen. Allerdings habe es einmal eine Blaulicht-Martinshorn-Fahrt gegeben, „die nicht genehmigt war“. Ein Lehrrettungsassistent „macht so etwas nicht“.

Der Verteidiger versuchte in seinem Plädoyer zu erklären, dass sein Mandant nicht wie ein Hochstapler agiert habe. „Er war fachlich nicht unbedarft, war Rettungssanitäter und Ausbilder.“ Er habe mehr sein wollen, als er war, „oft im Zusammenhang mit Frauen“. Die Gefahr, dass sich die Masche wiederhole, bestehe nicht mehr. Der 39-Jährige habe einen Schlussstrich gezogen und beruflich die Branche gewechselt.In seinem letzten Wort sagte der Angeklagte: „Ich will mich entschuldigen. Ich bin fast froh, dass jetzt 20 Jahre Lügen vorbei sind.“

Letztlich sprachen wohl vor allem die einschlägigen Vorstrafen gegen ihn. In seiner Urteilsbegründung sprach Richter Raschke von Imponiergehabe, kreidete dem Angeklagten an, dass er die Masche lange aufrechterhalten habe und das Arbeitsverhältnis erst durch Hinweise von Kollegen beendet wurde. „Ich habe Zweifel, ob es mit der Einsicht so weit her ist“, so der Richter. Der ASB hätte ihn nicht eingestellt, wenn er die Wahrheit gekannt hätte. Mag sein, dass es „höhere Chancen auf dem Single-Markt gab“, so der Richter. Aber der Angeklagte habe „leichtfertig die Gesundheit von Menschen aufs Spiel gesetzt“. Sein zu Unrecht erhaltenes Gehalt muss er zurückzahlen, zumindest wohl den Teil, der über seine tatsächliche berufliche Qualifikation hinausgeht. Der Richter ordnete einen Vermögenseinzug an.