Arbeitskultur Bessere Leistung durch Wohlfühlklima

Von Frank Lutz

Spaß an der Arbeit und eine ausgeglichene Work-Life-­Balance statt hohem Gehalt und steiler Karriere – setzen heutige Arbeitnehmer andere Prioritäten als frühere Generationen? Die Ergebnisse einer aktuellen Studie der AOK bestätigen diese Vermutung: Für mehr als 98 Prozent aller deutschlandweit Befragten ist es danach im Job am wichtigsten, dass sie sich am Arbeitsplatz wohlfühlen. Abgeschlagen auf Platz 13 landet das hohe Einkommen – es ist gerade einmal 61 Prozent der Befragten wichtig. Bereits auf Platz 3 dagegen folgt mit 97 Prozent ein Kriterium, das entscheidend zur Wohlfühlatmosphäre beiträgt: ein gutes Betriebsklima. Doch nur 78 Prozent erleben bereits ein positives Betriebsklima – es gibt also noch Luft nach oben.

Wichtige Faktoren

Wie ist die Situation in der Region? Legen auch hiesige Beschäftigte und Bewerber großen Wert auf ein intaktes Betriebsklima? Und wie reagieren die Betriebe darauf? Eine Umfrage unter verschiedenen Akteuren der regionalen Wirtschaft zeigt: Sowohl Unternehmen als auch Gewerkschaften und Arbeitsagentur schätzen das Betriebsklima als äußerst wichtig ein und sind überzeugt, dass Faktoren, wie Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Spaß an der Arbeit, den Beschäftigten, aber auch Arbeitssuchenden immer wichtiger werden. Damit änderten sich auch die Erwartungen an den Arbeitgeber: Hätten die Mitarbeiter früher vor allem Sicherheit erwartet, müsse sich der Arbeitgeber heute stark mit den persönlichen Belangen der Mitarbeiter auseinandersetzen, meint Gert Müller, Geschäftsführer des Ingelfinger Steuerungs- und Regelungsspezialisten Gemü.

Doch wirkten sich auch Arbeitsplatzsicherheit und eine gerechte Entlohnung auf das Betriebsklima aus, wie Silvia Wagner, Gewerkschaftssekretärin im Haller DGB-Büro bestätigt. Sabine Waldmann, Teamleiterin am Crailsheimer Standort des Technologieunternehmens Heitec, sieht das Betriebsklima als Entscheidungskriterium für Bewerber, „sofern das Gehalt, die Aufgabe und die Sicherheit des Arbeitsplatzes gewährleistet sind“. Eine Befragung der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim unter jugendlichen Besuchern einer Messe kam jüngst zu ähnlichen Ergebnissen: „Das gute Betriebsklima wurde am häufigsten genannt, auf

Platz 2 waren sichere Arbeitsplätze“, berichtet Sonja Binder, Teamleiterin des Arbeitgeber-Service.

Ein gutes Betriebsklima allein schafft also noch keine zufriedenen Mitarbeiter. Trotzdem bemühen sich die Unternehmen darum: Viele organisieren Betriebsausflüge und Familientage, kümmern sich mit entsprechenden Programmen oder ergonomischen Arbeitsplätzen um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, bieten Weiterbildungsmaßnahmen an sowie die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Einen neuen Trend sehen dagegen die meisten kritisch: Einen „Feelgood Manager“, dessen einzige Aufgabe es ist, für ein gutes Betriebsklima zu sorgen, halten sie für überflüssig. „Dies ist eine Modeerscheinung im Rahmen des Arbeitgebermarken-Images“, findet etwa Fabian Nickel, Director Human Resources beim Haller Flugzeugsitzehersteller Recaro Aircraft Seating.

Ganz uneigennützig ist das Engagement der Unternehmen sicher nicht: „Gutes Betriebsklima heißt zufriedene Mitarbeiter, davon profitiert jeder Arbeitgeber“, fasst Sonja Binder den Nutzen für die Unternehmen zusammen. Und die machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich im harten Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte Vorteile erhoffen: „Wir sind in einem Arbeitnehmermarkt: Die Mitarbeiter suchen sich das Unternehmen, nach den möglichen Herausforderungen und dem gebotenen Klima aus“, sagt Alexander Weiss, Gesellschafter und Geschäftsführer Personal und Kommunikation beim Bauunternehmen Leonhard Weiss, das in Satteldorf einen seiner Hauptstandorte unterhält. Mit einer guten Stimmung lassen sich Mitarbeiter länger halten: „Ein gutes Betriebsklima ist nach wie vor der relevanteste Faktor für eine niedrige Fluktuation“, berichtet Hauke Hannig, Pressesprecher beim Mulfinger Ventilatorenexperten EBM-Papst. Zudem habe ein gutes Klima „eine gewisse Strahlkraft auf das externe Image beziehungsweise die Arbeitgebermarke“.

Keine bloße Show

Warum aber kommen die Bemühungen mancher Betriebe um ein gutes Klima offenbar nicht bei allen Mitarbeitern an, wie aus der AOK-Studie hervorgeht? Hier kritisiert Gewerkschaftssekretärin Wagner: „Es fehlt oft an einer Unternehmenskultur mit kooperativem und mitarbeiterfreundlichem Führungsstil.“ Ein besseres Betriebsklima könne nur im Dialog mit den Beschäftigten entstehen. Bei Heitec zumindest scheint diese Botschaft anzukommen: Die Maßnahmen sollten auf allen Hie­rarchieebenen gelebt werden, statt eine bloße „Marketingshow nach außen“ zu sein, findet Sabine Waldmann. Das bedeute aber oft „Zeit, Geld und Ressourcen“.