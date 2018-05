Ausstellung Besondere Orte, Scherenschnitte und Dachziegel

Schwäbisch Hall / Ralf Snurawa

Beim Begriff „Weibs-Bilder“ sei ihm doch „etwas flau im Magen geworden“, meinte der Erste Landesbeamte Michael Knaus bei der Vernissage der gleichlautenden Ausstellung des Hohenloher Kunstvereins im Landratsamt Schwäbisch Hall: „Gender-mäßig ist das sicher kein korrekter Ausdruck.“ Frech hatten zuvor Susanne Güthner und Antje Mertens als „Die Zwei“ mit „Ich bin die fesche Lola“ darauf eingestimmt.

Eine Einführung in die Ausstellung mit 87 Werken von sieben Künstlerinnen gab Renate Ziegler als Vorsitzende des Hohenloher Kunstvereins. „Das Erste, was mir zu dem Wort ,Weib‘ in den Sinn kam, war der Aphorismus von Gotthold Ephraim Lessing, zu dem Joseph Haydn die Melodie eines wundervollen Kanons gesetzt hat: ,Ein einzig böses Weib lebt höchstens in der Welt, nur schlimm, dass jeder seins für dieses einz’ge hält.’“

Zum Glück klinge das Adjektiv „weiblich“ dafür „weicher, versöhnlicher“ und bringe „die wichtigste Seite des Frauseins, etwas gebären zu können und dafür Sorge zu tragen, mit ins Spiel: In diesem Sinne liebe ich es, ein Weib zu sein.“

Etwas davon findet sich in der Ausstellung wieder. So offenbaren Hedwig Maiers auf den Fenstern zum Innenhof angebrachte, transparente Scherenschnitte Momente des Frauseins: Die „Stillenden“ gehören ebenso dazu wie „Geburt und Sprung“.

Transparent erscheinen auch manche Bilder von Jale Vural-Schmidt, ergänzt durch ihre Auseinandersetzung „Wiederbeschrieben“ mit alten Dachziegeln. Bei Christa Schmid-Ehrlingers „Grattagen“ führe das Schichten und Abtragen von Farben und Formen zu Zeitspuren und Ausgrabung“, meinte Renate Ziegler.

Stark mit Worten arbeitet Susanne Neuner. Zeichnungen zur Stuttgarter Theateraufführung von „Das 1. Evangelium“ gehören ebenso dazu wie eine Reihe mit Worterfindungen wie „Akkut“ und „Sehnflucht“. Für Sonja Streng können Erinnerungsfragmente oder „besondere Orte“, wie es Renate Ziegler bezeichnete, Impulse für Bilder sein. So das „Traute Heim“ mit dem „Kronleuchter“ und „Schwarzwälder Kirsch“.

Archaische Orte, Felsenstädte, Landschaften oder auch ein rostiges Metallstück könnten, so Ziegler, bei Veronica Solzin „Quelle ihrer Inspiration“ sein. Und bei Ada Isensee gehe es um die Weite: „Es geht um die menschliche Figur in der nicht genau definierten Weite einer Landschaft.“

Info Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes noch bis zum 7. Juni zu sehen.