Auszeichnung Besondere Anerkennung

Von Heribert Lohr

Die Zeitschrift „Focus-Business“ zeichnete in Zusammenarbeit mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform „Kununu“ nun bereits zum siebten Mal die besten Arbeitgeber in Deutschland aus. Das Marktforschungsinstitut Statista hat dazu mehr als 143­­­ 000 Arbeitgeber-Beurteilungen ausgewertet, die sich aus einer unabhängigen Online-Befragung, einer Umfrage unter Xing-Mitgliedern sowie aktuellen Kununu-Daten zusammensetzen.

Ein besonders wichtiges Kriterium für das Ranking ist die Frage, ob die Arbeitnehmer ihren eigenen Betrieb als Arbeitgeber weiterempfehlen. In der Zusammenfassung wurden so die „Top 1000 Arbeitgeber“ des Jahres 2019 mit mehr als 500 Mitarbeitern in 22 Branchen ermittelt.

Empfehlung der Beschäftigten

Auch in diesem Jahr erreichten wieder zahlreiche Firmen aus der Region beachtliche Platzierungen. Mit Audi (Neckarsulm) und Leonhard Weiss (Satteldorf ) wurden gleich zwei Firmen insgesamt so gut bewertet, dass sie sich unter den „besten 50 Arbeitgebern“ wiederfinden. Die Bewertungen zeigen auch, dass viele Unternehmen zu den angesehensten Marken innerhalb der eigenen Branche zählen. So kam Leonhard Weiss im Bereich Bau im bundesweiten Vergleich auf Platz 2. Damit gehört das renommierte Bauunternehmen mit seinen 5400 Beschäftigten bereits zum sechsten Mal in Folge zu den drei besten Arbeitgebern seiner Sparte.

Bei den Maschinen- und Anlagenbauern erreichte Bürkert Fluid Control Systems bei den mittelgroßen Unternehmen einen beeindruckenden 4. Rang. Bei Banken und Finanzdienstleistungen hielt einmal mehr die Bausparkasse Schwäbisch Hall die regionale Fahne als Arbeitgebermarke hoch und landete auf Platz 8. Die Handelsgenossenschaft Intersport kam bei Bekleidung auf Platz 14. Im Einzelhandel belegte die Schwarz-Gruppe mit ihren Marken Lidl (Platz 20) und Kaufland (Platz 42) ein gutes Ergebnis. In der Elektronik wurden vor allem EBM-Papst (41) und Wittenstein (58) gut bewertet. Im Großhandel belegen Würth (Platz 18) und Theo Förch (27) vordere Plätze. In der Gruppe der Verarbeitung von Werkstoffen ist R. Stahl (45) sehr beliebt. Besonderes Ansehen genießen die heimischen Maschinen- und Anlagenbauer. So sind Bausch & Ströbel (21), Ziehl-Abegg (29), EBM-Papst (34) , GEMÜ (38), Optima Packaging Group (49) und Wittenstein (64) auf der Skala weit vorne zu finden. Im Bereich Telekommunikation und IT steht Bechtle auf Platz 32.

Wie Leonhard Weiss setzen viele der Firmen bei der Mitarbeiterbindung auf die „weichen“ Werte eines traditionsbewussten Familienbetriebs. Die Mitarbeiter werden „als Partner und wichtiger Erfolgsfaktor“ betrachtet, die gute Entwicklung als „gemeinsamer Erfolg“ gewertet.

Große Anstrengungen

Die Unternehmen versuchen, die Mitarbeiterzufriedenheit nachhaltig zu steigern und zu fördern. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem flexible Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge, ein umfangreiches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiter-Events und vieles mehr. „Die Mitarbeiter sind unser Erfolgsfaktor“, sagt stellvertretend Alexander Weiss: „Wer zufrieden ist, leistet bessere Arbeit.“ Der Geschäftsführer Personal und Kommunikation von Leonhard Weiss legt beim Feedback viel Wert auf klare Kommunikation: „Nur ein offener Austausch auf Augenhöhe macht es möglich, dass man immer wieder Stellschrauben zur weiteren Verbesserung des Unternehmens findet.“

Das zahlt sich aus. Auch die regionalen Vertreter beim Wettbewerb der Top-Arbeitgeber haben nach ihren Angaben „kaum Schwierigkeiten, geeignete Mitarbeiter zu finden“. Basis für die guten Bewertungen durch die Beschäftigten sind ein gutes Arbeitsklima sowie Anerkennung im Job.