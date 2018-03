Inklusive Disco Bekannte Gesichter an neuem Ort

Bekannte Gesichter an neuem Ort

Schwäbisch Hall / swp

50 Jahre jung wird der Sonnenhof heuer. Mit dem zwei Jahre älteren Verein Club Alpha ist der Sonnenhof eine ganz spezielle Kooperation eingegangen: Seit Jahresbeginn steigt jeden zweiten Donnerstag ab 19 Uhr in der Haller Spitalmühlenstraße eine Disco – inklusiv, für jeden offen. Die neuen Räume kommen gut an. „Hier gefällt es mir sehr gut“, findet Markus aus Gaildorf. Viele Jahre lang war die Disco im Mobilé im Sonnenhof. Dort werde sie auch ab und zu weiter stattfinden, erläutert Freizeitpädagogin Gisela Färber. Ralph aus Untersontheim fühlt sich hier wohl. Ihm gefällt, dass man Musikwünsche äußern kann. Dafür ist Sonnenhof-Lehrer Timo Kobald als DJ zuständig. „Er ist ganz wichtig, eine vertraute Person“, meint Melissa Schmidt von den Offenen Hilfen, die das Ganze seitens des Sonnenhofs organisiert. Ihr Gegenüber, Jessica Wieland, ist Ansprechpartnerin des Club Alpha. Abtanzen und Unterhaltung pur: Das ist die neue Mischung mit bekannten Gesichtern an neuem Ort.