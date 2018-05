Hochwasserschutz Bei Starkregen soll nur Wasser fließen

Norbert Acker

Mit Straßenschuhen sollte man tunlichst nicht in die Klinge des Orlacher Bachs gehen. Das wissen vor allem Gregor Zeiser vom Ellwanger Planungsbüro BFI und Braunsbachs Bürgermeister Frank Harsch. Ausstaffiert mit festen Gummistiefeln arbeiten sich die beiden hoch in die Klinge. Das erste Stück nach dem Geröllfang, der schon 2016 als sofortige Schutzmaßnahme nach der Sturzflut vom 29. Mai kurz hinter der Haarnadelkurve der Landesstraße Richtung Orlach erstellt worden ist, lässt sich dabei noch relativ bequem begehen. Baggerspuren haben einen Weg hinterlassen. Denn es wird weiter gearbeitet am und im Orlacher Bach.

Armdicke Wasseraustritte

„Im Bereich bis zur Wolfsklinge hat es in der Vergangenheit immer wieder Wasseraustritte gegeben“, erklärt Zeiser und zeigt auf frisch aufgeschütteten Schotter am Hang der Klinge. Zum Teil seien die Austritte „erheblich und fast armdick“ gewesen. Darum habe man in regelmäßigen Abständen sogenannte Sickerstützscheiben aus grobem Schotter eingebaut, um die Hänge zu stabilisieren. „So kann das Sickerwasser kontrolliert abgeleitet werden“, erklärt der Ingenieur. Seit 2016 plant er die Maßnahmen im Braunsbacher Schadensdistrikt 4. Dieser umfasst sämtliche Gewässer und Klingen. Die Arbeiten an den Stützscheiben sind mittlerweile abgeschlossen. 266 000 Euro haben sie die Gemeinde gekostet.

Weiter geht es bergauf. Die Baggerspur ist zu Ende, vorsichtig setzen Zeiser und Harsch einen Schritt vor den anderen im Verlauf des friedlich dahinplätschernden Orlacher Bachs. Deutlich zu sehen sind große Steinbrocken. „Die sind in bis zu zwei Metern Tiefe fest einbetoniert“, so Zeiser. Dadurch soll eine weitere Erosion verhindert werden, diese Schwellen sollen den Reibungsfuß des Gewässers stützen. „Das muss halten“, sagt Zeiser.

Doch mit den schon geschilderten Maßnahmen ist noch lange nicht Schluss. „Die Geschiebekommission denkt an drei weitere Geröllfänge“, sagt Bürgermeister Harsch. Das sei bei einem Treffen vor einer Woche mit der Expertengruppe in Stuttgart verkündet worden. Für diese Fänge werde es dann auch wieder Fördermittel geben, ein einzelner Fang komme auf rund 400 000 Euro an Investitionskosten. „In den kommenden Wochen müssen wir da an die Planung gehen“, ergänzt Zeiser. Die genauen Standorte der Schutzbauten würden zum Beispiel noch nicht feststehen. Bei der Anzahl hat der Ingenieur auch noch Zweifel. „Das ist auf jeden Fall alles eine große Herausforderung.“

Ein Fußballfeld voller Geröll

Der schon bestehende Geröllfang hält übrigens 1200 Kubikmeter Material zurück. Nach starken Regenfällen musste er auch schon zwei Mal ausgebaggert werden. Nach den Berechnungen der Geröllkommission sollen durch insgesamt vier Fänge dann 7500 Kubikmeter zurückgehalten werden. „Das wäre ungefähr ein Fußballfeld, 1,85 Meter hoch aufgefüllt mit Gestein“, rechnet Zeiser vor. „Ein anderer Vergleich: Ein normales, etwa neun Meter hohes, dreistöckiges Wohnhaus mit Giebel voller Schutt und Gestein.“ Diese Menge soll also in Zukunft aufgehalten werden, wenn das Wasser noch einmal Geröll im Orlacher Bach verschiebt. „Das große Ziel ist, dass bei Starkregen eben nur Wasser durchkommt“, sagt der Bürgermeister. „Wasser wird man immer in den Griff bekommen.“ Dazu baue man ja auch den Bach im Bereich der Orlacher Straße und der Ortsmitte weiter aus.

Dass die Planung für die Geröllfänge und weitere Stützmaßnahmen in den Hängen nicht so ganz ohne Tücken wird, zeigt sich im weiteren Verlauf der Bachbegehung. „Dort kommt der mittlere Muschelkalk vor“, sagt Zeiser und zeigt Harsch eine Stelle im Hang. „Das ist eine sehr problematische Gesteinsart.“ Die Rutschfestigkeit müsse an solchen Stellen besonders gut geprüft werden. Trotz allem zeigt er sich zuversichtlich. „Die Tendenz steht jetzt zumindest mit den zusätzlichen Geröllfängen“, so Zeiser. Alles Weitere werde die nun zu verfeinernde Planung zeigen.

Ingenieur und Bürgermeister begeben sich auf den Rückweg. Ein Bagger kommt ihnen entgegen. „Damit sind wir bald fertig“, sagt der Bauarbeiter am Steuer des Ungetüms zu den Sickerstützscheiben. Wie viel Schotter er in den Hängen bislang verbaut hat, kann er nicht sagen. „Aber das waren schon einige Tonnen.“ Die Begehung ist vorbei, die Gummistiefel können wieder gegen normales Schuhwerk getauscht werden.