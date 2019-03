Klein, zäh, genügsam, hartnäckig – diese Eigenschaften werden Mustangs zugeschrieben. Die wild lebende Pferderasse in Nordamerika dient der Künzels­auer Jeansmarke als Namensgeber. Die Pferde haben auch einen kräftigen Rücken. Einen solchen hat das Unternehmen ebenfalls nötig, denn der Modemarkt ist erheblich in Bewegung.

Mustang muss sein digitales Geschäft weiter ausbauen. Das versucht man seit dem zurückliegenden Jahr auch dadurch, dass das volle Sortiment auf den Verkaufsplattformen von Amazon und Zalando angeboten wird.

In Russland sieht der Jeanshersteller erhebliches Wachstumspotenzial. Er investiert dort in den stationären Handel.

Erhebliche Veränderungen

In 30 C&A-Häusern bietet Mustang seit 2018 jeweils drei verschiedene Jeansmodelle in je vier Waschungen an.

Ein großer Sprung dürfte für das Unternehmen der Wechsel von Künzelsau nach Schwäbisch Hall werden, der für Ende 2019 oder Anfang 2020 geplant ist. Die Jeanshersteller ziehen auf das Gelände der ehemaligen Fassfabrik.

Online-Erweiterung, Russland-­Geschäft, Präsenz-Ausbau, Ortswechsel – und jetzt auch noch ein neuer Vorstandschef. Seit Anfang März wird Mustang von Andreas Baur geführt. Einen Monat arbeitet er Seite an Seite mit seinem Vorgänger Dietmar Axt. Der verlässt das Unternehmen Ende März. In einer Pressemitteilung wird Axt mit den Worten zitiert: „Es waren sieben tolle und sehr anstrengende Jahre als CEO. Bis Ende März begleite ich den Übergang und bin operativ im Unternehmen tätig.“

Wechsel von S. Oliver

Warum hört Axt auf? Das ist nicht zu erfahren. Er gehe auf eigenen Wunsch.

Andreas Baur kommt vom Bekleidungshersteller und Handelskettenbetreiber S. Oliver. Baur führte dort von Mai 2015 bis Dezember 2018 das operative Geschäft als COO (Chief Operation Officer). In derselben Funktion war er zuvor im Vorstand der Holy Fashion Group tätig. Dieses Unternehmen aus dem schweizerischen Kreuzlingen entwirft und vermarktet Herren- und Damenbekleidung der Marken Strellson, Joop und Windsor.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Gemeinsam mit meinem Team, möchte ich die erfolgreiche Entwicklung weiter vorantreiben“, zitiert das Unternehmen den neuen Vorstandsvorsitzenden. An der Seite von Andreas Baur stehen in der Geschäftsführung Rebecca Kazav, sie verantwortet den Bereich Sales, sowie Daniel Peterburs, der für Produkt und Marketing steht.

Armin Fichtel ist Anteilseigner und seit September 2018 Beiratsvorsitzender von Mustang. Er bedauere den Rücktritt von Dietmar Axt. Mit Andreas Baur komme ein Branchenkenner in das Unternehmen, der seine Expertise erfolgreich unter Beweis gestellt habe.

93 Jahre alt wird Albert Sefranek. Der Mustang-Gründer stirbt im Jahr 2014.