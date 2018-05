Informationstechnologie Bechtle voller Optimismus

Neckarsulm/Gaildorf / ht

Umsatz: plus 20 Prozent. Gewinn: plus 12 Prozent. Mitarbeiter: plus 12 Prozent. Bei aussagekräftigen Kennzahlen legte der Neckarsulmer IT-Konzern im ersten Quartal des Jahres kräftig zu. Vorstandsvorsitzender Thomas Olemotz leitet nicht zuletzt da­raus ab, dass das Unternehmen ein starkes Geschäftsjahr wird abschließen können. In einer Pressemitteilung des Unternehmens wird er mit den Worten zitiert: „Der Jahresstart von Bechtle war beeindruckend positiv. Die Zahlen des ersten Quartals sind eine gute Grundlage für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018.“

Ungeachtet der jetzt vorgelegten Geschäftszahlen für das erste Quartal 2018 ging die Aktie der Bechtle AG in diesem Zeitraum auf Talfahrt. Bei einem Wert von rund 70 Euro zu Beginn des Jahres gestartet, war der Anteilsschein Ende März nur noch rund 66 Euro wert. Anfang April ging es mit dem Papier weiter abwärts bis auf rund 64 Euro. Gestern Nachmittag wurden für die Bechtle-Aktie aber schon wieder 75 Euro bezahlt. Damit nähert sich der Anteilsschein dem Allzeithoch.

Das Umsatzwachstum wurde zu annähernd gleichen Teilen im Inland und im Ausland erwirtschaftet. Das Vorsteuerergebnis (EBT) verbesserte sich um 12,5 Prozent auf 35,4 Millionen Euro. Bechtle sei es in den vergangenen Monaten erneut gelungen, zahlreiche offene Stellen mit qualifizierten Mitarbeitern zu besetzen.

„Unsere Kunden investieren unverändert kräftig in ihre IT. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis von Bechtle liegen sehr deutlich über Vorjahr und knüpfen damit nahtlos an das erfolgreiche Geschäftsjahr 2017 an“, so Dr. Thomas Olemotz

Im Segment IT-Systemhaus & Managed Services stiegen die Umsätze um 16,8 Prozent auf 658,2 Millionen Euro. Besonders stark war das Wachstum mit 18,3 Prozent im Inland. Die Nachfrage nach IT-Lösungen, unter anderem rund um hybride Cloud-Konzepte, moderne Workplace- und Datacenter-Architekturen, Networking oder Security sei unverändert hoch.

Im Systemhaussegment konnte Bechtle mit rund 800 neuen Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr die Mitarbeiterzahl zielgerichtet ausbauen. Ungeachtet der dadurch erhöhten Kostenbasis sowie der gestiegenen Abschreibungen wuchs der Gewinn bereinigt um Steuern und Zinsen (EBIT) um 5,6 Prozent auf 24,1 Millionen Euro.

Online-Handel wächst

Das Segment E-Commerce (Online-Handel) konnte um 23,9 Prozent auf annähernd 300 Millionen Euro zulegen. Im Inland kletterte der Umsatz um 22,7 Prozent, die ausländischen Gesellschaften steigerten den Umsatz sogar um 24,4 Prozent. Fast alle Landesgesellschaften haben zu diesem Wachstum beigetragen, besonders stark war die Nachfrage im Benelux-Raum.

Bechtle beschäftigte zum 31. März insgesamt 8627 Mitarbeiter. „Bechtle wird als attraktiver Arbeitgeber im IT-Markt wahrgenommen. Vor dem Hintergrund des zunehmend spürbaren Fachkräftemangels ist es wichtig, dass wir auch weiterhin in die Menschen bei Bechtle investieren“, erläutert Thomas Olemotz.