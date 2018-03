Informationstechnologie Bechtle profitiert vom digitalen Umbruch

Neckarsulm / Jürgen Stegmaier

Bechtle liefert starke Zahlen. Jetzt wurde die Bilanz, die schon früh im Jahr vorab vermeldet wurde, bestätigt. Und auch die Perspektiven scheinen glänzend zu sein: Um hinsichtlich der fortschreitenden Digitalisierung am Ball zu bleiben, investieren die Kunden des europaweit mit an der Spitze stehenden Ausrüsters in moderne IT-Architekturen. Thomas Olemotz, Vorstandschef, sprach bei der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart davon, dass die ambitionierten Ziele auch 2018 erreicht werden können.

Keine Ausnahme

Von den aktuellen Nachrichten und Einschätzungen zu Bechtle blieben die Börsen allerdings unbeeindruckt. Die Bechtle-Aktie rutschte in den zurückliegenden Wochen von ihrem Allzeithoch von gut 75 Euro am 24. Januar ab. Gestern bezahlten Käufer rund 68 Euro für den Bechtle-Anteilsschein. Freilich geht die Entwicklung bei diesem moderaten Kursrutsch Hand in Hand mit anderen Werten aus dem Technologiebereich. Bechtle macht da keine Ausnahme.

Bechtle wächst weit schneller als der Markt. Während das IT-Geschäft hierzulande 2017 im Geschäftskunden- und Konsumbereich insgesamt um 4,3 Prozent zugelegt hat, wuchsen die Neckarsulmer gemessen am Umsatz um 15,4 Prozent auf nahezu 3,6 Milliarden Euro.

„Hier steckt in den kommenden Jahren noch ein großes Potenzial“, sagte Vorstandsvorsitzender Olemotz zur IT-Ausstattung an Schulen. In diesem Bereich stünden Schulen trotz aller politischen Bekenntnisse noch ganz am Anfang. Laptops, Netzwerke, elektronische Tafeln – Bechtle sieht sich hinsichtlich dieses Segments gut aufgestellt, auch weil im zurückliegenden Jahr mit der Comformatik AG aus Villingen-Schwenningen ein Spezialist für diesen Bereich gekauft wurde.

Im öffentlichen Bereich ist Bechtle auch sonst gut im Geschäft. Das Unternehmen gewann 2017 Ausschreibungen der Nato sowie von zwei niederländischen Ministerien. Über die Anstalt des öffentlichen Rechts Dataport liefert Bechtle für Bremen, Hamburg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sowie den kommunalen IT-Verbund Schleswig-Holstein 100 000 PCs, Workstations, Laptops und Tablets sowie mehr als 110 000 Monitore. Mit der Bundeswehr wurde zum wiederholten Male ein Rahmenvertrag geschlossen. Und die Landesverwaltung Baden-Württemberg verlängerte vorzeitig einen Server Rahmenvertrag.

Bei der Pressekonferenz am Freitag in Stuttgart kündigte Thomas Olemotz an, dass Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vorschlagen werden, die Dividende um 20 Prozent anzuheben – von 75 auf 90 Cent je Aktie. Damit würde die Dividendenrendite beim aktuellen Kursstand rund 1,3 Prozent betragen.

Info Bechtle wurde 1993 gegründet. Inzwischen zählt das Unternehmen mit rund 70 Systemhäusern im deutschsprachigen Raum und E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Die Bechtle-Aktie ist im Technologieindex Tecdax gelistet.