Schule Beachtliche Soli und feine Ensembles

Schwäbisch Hall / Volker Mauss

Das Motto „Junge Musiker und alte Meister“, das über einem Konzert des Evangelischen Schulzentrums Michelbach (ESZM) in der Haller Michaelskirche stand, bewahrheitete sich in doppeltem Sinn: Einerseits spielten jugendliche Musikenthusiasten Stücke von der Barockzeit bis zur Romantik, andererseits bestand auch das glänzend disponierte Orchester des Schulzentrums unter Leitung von Bärbel Saknus aus einer Mischung von Schülern und „alten Meistern“, das heißt Lehrern und Alt-Michelbachern.

Es war schon das zweite Mal in diesem Schuljahr, dass die Musiker des ESZM im Rahmen der renommierten Konzertreihe „Stunde der Kirchenmusik“ in St. Michael zu hören waren. Der Michaelskantor Kurt Enßle übernahm die Orgelbegleitung des Chors der Musikneigungskurse unter der Leitung von Axel Jüdt bei Howells „Wie der Hirsch nach frischem Wasser schreit“. Ein Stück, das ebenso wie Brittens „Simple Symphony“ bewies, dass Chor und Orchester auch bei moderneren Stücken zu begeistern wissen.

Ein Alphorn in der Kirche

Ungewohnt, aber musikalisch überzeugend auch die „Alphornsuite“ von Allan Rosenheck, dargeboten vom Blockflötenensemble unter der Leitung von Susanne Boyny mit Michael Staudenmaier als Solist am Alp­horn.

Geschickt wechselten im Laufe des Abends lebhaftere mit meditativeren Klängen, gut abgestimmt auf die von Pfarrer Ralph Gruber, dem Schulleiter des ESZM, vorgetragene Liturgie. Als Solisten begeisterten dabei Lorenz Heinrich und Lara Stegen an der Violine, Dominic von Hauff an Violine und Viola, Sonja Everling am Violoncello und Rhena Tietz, die mit ihrer Harfe souverän ein Solostück von Glinka spielte.

An den Aufgaben gereift

Anna Lang bot auf der Sopranino-Blockflöte zwei Sätze aus einem Vivaldi-Konzert dar, und die Sängerinnen Hanna-Lea Kretschmar, Johanna Gerber, Allegra Rohrbeck und Tamina Rummeling sangen Duette von Mendelssohn, die Ralf Schneider am Klavier begleitete.

Musik-Fachbereichsleiter Axel Jüdt zeigte sich besonders darüber erfreut, in welch hohem Maße die Schüler, „sei es als Ensemblemitglieder oder als Solisten, an ihren anspruchsvollen Aufgaben gereift sind“. Möglich wurde dies sowohl durch die intensive Begleitung der jungen Musiker durch die Instrumentallehrer Jochen Narciß-Sing, Ralf Schneider und Andrea Riedle-Romer als auch durch die Konzeption des Schulorchesters, das den begabten Jugendlichen die Möglichkeit bietet, gemeinsam mit ihren Lehrern auf hohem Niveau zu musizieren. Auf diese Weise meisterten sie anspruchsvolle Stücke aus dem Doppelkonzert für zwei Violinen und Orchester d-Moll von Johann Sebastian Bach, aus dem Konzert für Sopraninoflöte und Orchester C-Dur von Antonio Vivaldi und dem Streichquartett in G-Dur von Joseph Haydn mit Bravour. Zum Lohn erhielten die Musiker am Ende der sehr gut besuchten Stunde der Kirchenmusik lang anhaltenden und begeisterten Applaus.

Info Der Autor dieses Textes, Volker Mauss, ist Lehrer am Schulzentrum Michelbach.