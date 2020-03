Wir haben einen großen Schritt in die Zukunft gemacht.“ Mit dieser Aussage kommentiert Jürgen Landenberger von der Netze BW den einstimmigen Beschluss des Gemeinderats Wolpertshausen. Dieser hatte bei einer Enthaltung einstimmig dem Konzessionsvertrag für den Bau einer Gasleitung nach Wolpertshausen zugestimmt. Das bedeutet für die Bürger: Wenn sich genügend Abnehmer in den Siedlungen finden, können die Haushalte mit Gas kochen und heizen. Wegen Befangenheit nahm Gemeinderat Gottfried Gronbach nicht an der Abstimmung teil. Er unterstützt jedoch ebenfalls das Vorhaben. Gronbach leitet die „Ökoprojekte Gronbach“. Dieses Unternehmen setzt sich nach eigenen Worten für „umweltfreundliche Energie durch innovative Technologie“ ein und hat unter anderem die Nahwärmeversorgung im Ort umgesetzt.

Anschluss für Rudelsdorf

Der Konzessionsvertrag sei letztlich ein Wegerechtsvertrag, informierte Landenberger. Er legte den derzeitig gültigen Musterkonzessionsvertrag vor, der eine Laufzeit von 20 Jahren hat. Aktuell diskutiere die EnBW, die inzwischen wieder ganz im Eigentum des Landes ist, mit Vertretern der Städte und Gemeinden den Folgevertrag. „Bis in etwa fünf Jahren soll er stehen“, weiß Landenberger.

Die Gasleitung soll von Ilshofen nach Wolpertshausen führen. Derzeit werde die Trasse festgelegt. Nach jetzigen Überlegungen führt die Gasleitung durch Rudelsdorf. Falls die dortigen Haushalte Interesse hätten, könnten sie ans Erdgasnetz angeschlossen werden. Die EnBW und die Gemeinde würden rechtzeitig zu einer Bürgerversammlung einladen, sagte Bürgermeister Jürgen Silberzahn. Dann könnten die Bürger Auskunft über die Möglichkeiten und Preise erhalten. Gebaut werden soll die Leitung bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020.

Gemeinderat Eckart Otterbach fragte nach, ob für das Baugebiet West die Möglichkeit bestehe, Gas zu beziehen. Bürgermeister Silberzahn meinte, der Gasanschluss sei vor allem für ältere Siedlungen interessant. Bei den Neubauten der vergangenen Jahre sei nur mit wenig Interesse zu rechnen, denn die Heizanlagen hätten durchschnittlich eine Lebensdauer von 30 Jahren. „Wir werden den Gasausbau forcieren“, sagte Landenberger, aber „das wird nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre passieren.“

Noch ist offen, ob Erde für die Verlegung der Gasleitung aufgerissen werden muss. Derzeit stimme die Gemeinde mit der EnBW ab, ob zeitgleich auch Breitband und möglicherweise auch Wasserleitungen verlegt werden können. Das Erdgasnetz soll zudem für den Transport von Wasserstoff ausgelegt werden, sagte Silberzahn. Entsprechende Versuchsanlagen werden derzeit bei Netze BW in Öhringen gebaut. „Das ist etwas Einmaliges in Baden-Württemberg“, so Landenberger. Bei diesem Versuch werden 30 Prozent Wasserstoff in die Gasanlagen eingespült. Es werde untersucht, wie diese Heizform in der Praxis funktioniere.

Die Leitung mündet in Wolpertshausen im Gewerbegebiet, an der dortigen Holzhackschnitzelanlage, die von den Ökoprojekten Gronbach betrieben wird. Wie Gottfried Gronbach sagt, sei sein Ziel, „Biogas aus Biogasanlagen von Weikersheim oder Blaufelden“ zu beziehen. Dies könne über das Erdgasnetz transportiert werden. In der Überlegung sei, die Spitzenlast mit Gas abzudecken, so Gronbach. Silberzahn ergänzte: „Das Thema Versorgungssicherheit ist uns sehr wichtig. So hängen wir nicht von einem Energieträger ab.“