Steine splittern, Quader verrutschen, Metallschienen brechen: Passanten fällt schon seit Jahren auf, dass der Belag „Am Spitalbach“ nicht in Ordnung ist. Nach langer Planung und einem Gutachten wird der nun erneuert. Für rund zwei Millionen Euro wurde der Spitalbach im Jahr 2012 saniert.

Da aber dabei die Entwässerung nicht richtig gelöst wurde und es laut Stadtverwaltung zu Staunässe kam, litt die Unterkonstruktion. In der Folge brachen einige Steine an der Oberfläche auseinander und verschoben sich. Die Straße ist hohen Kräften ausgesetzt, da die Busse beim Abbiegen so genannte Schwerkräfte auf den Untergrund übertragen.