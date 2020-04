Vom ehemaligen Kaufland-Gebäude in der Stadtheide ist längst nichts mehr zu sehen. Recaro treibt die Tiefbau- und Rohbauarbeiten voran. Demnächst werden die Fertigteile aufgestellt, sodass die Kubatur erkennbar wird. Es entsteht ein neues Gebäude für den Kundenservice – und erstmalig am Stammsitz des Flugzeugsitzeherstellers ein Brandlabor sowie eine Crash-Anlage, teilt das Unternehmen mit. Die Fertigstellung sei Ende 2021 geplant. Die Firma schreibt: „Das geschieht mit der höchstmöglichen Flexibilisierung, die die aktuelle Corona-Krise notwendig macht. An strategischen Investitionen wird weiterhin festgehalten sowie auch an unseren Zusagen Bauunternehmen und Handwerkern gegenüber.“