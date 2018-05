Gastronomie Baustart für Besuchermagneten

Dinkelsbühl / Frank Lutz

Eine Chronik und ein Foto der Gastronomenfamilie Meiser aus Neustädtlein, eine aktuelle Tageszeitung, die Ehrennadel der Stadt Dinkelsbühl sowie eine Münze der Landesgartenschau von 1988 – vielleicht werden eines fernen Tages Archäologen diese Gegenstände, fein säuberlich in einer Kapsel verwahrt, auf dem Areal an der Ellwanger Straße in Dinkelsbühl finden. Und vielleicht werden sie herausfinden, dass die sogenannte Zeitkapsel mit den Gegenständen – samt einem Schnäpschen als Lohn für den künftigen Finder – diese Woche bei der Grundsteinlegung für das Vier-Sterne-Hotel der Meisers auf dem Areal vergraben wurde.

Westlich der Altstadt soll ein 40 000 Quadratmeter großer Komplex entstehen, der in der Region seinesgleichen sucht: Ein Multiplexkino, ein Parkhaus mit 530 Plätzen, 3 Schulungszentren – darunter die Akademie der Automarke Seat – und eine Außenstelle der Landesfinanzschule Bayern sollen dort künftig zu finden sein. Und als größter Besuchermagnet das Hotel mit 150 Zimmern und Suiten sowie 11 Veranstaltungsräumen, das von der Gastronomenfamilie Meiser geplant wurde und künftig betrieben werden soll. Investitionssumme: knapp 20 Millionen Euro. Umgesetzt wird der Bau vom Crailsheimer Architekten Matthias Weinrich zusammen mit Markus Rettenbacher und Stefan File vom österreichischen Architekturbüro ZOM Architektur. Weinrich war auch schon beim Bau des Vital-Hotels Meiser in Neustädtlein beteiligt.

Begeisterndes Konzept

„Es geht nur gemeinsam“, betonte Weinrich bei der Grundsteinlegung: „Man muss alle ins Boot holen und die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer erwecken.“ Dies sei bei dem Bauprojekt bisher gelungen: „Alle ziehen in eine Richtung, und das ist sehr angenehm.“

Und warum baut Familie Meiser, die in Neustädtlein die Tanzmetropole und eben das Vital-Hotel sowie in Dinkelsbühl Meisers Café Restaurant Lounge betreibt, nun in der mittelfränkischen Stadt auch ein Hotel? „Wir sind vom Konzept an diesem Standort überzeugt“, sagte Mitgeschäftsführer Armin Meiser. Das Areal sei günstig von zwei Autobahnen aus erreichbar und gleichzeitig ruhig gelegen. In Design und Gestaltung solle das Hotel Maßstäbe setzen und mit seinen Kapazitäten auch Geschäftsleute etwa für Seminare nach Dinkelsbühl locken, „die sonst ganz woanders gelandet wären“. Die Zukunft des Familienbetriebs sei gesichert: „Die nächste Generation steht in den Startlöchern.“

„Ihr macht ständig einen neuen kraftvollen Schritt nach vorne, aber bleibt euch selbst treu“, lobte der Ansbacher Landrat Dr. Jürgen Ludwig das Nebeneinander von innovativen Ideen und Festhalten am Familienbetrieb. Als Vorsitzender des Tourismusverbands Romantisches Franken freue er sich besonders über die stetig steigenden Besucherzahlen aus dem Inland: „Euer Hotel und euer Konzept sind dabei eine sehr gute Ergänzung.“

Auch der Dinkelsbühler Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer ist sich sicher, dass das „modernste und größte Haus an der Romantischen Straße“ neue Gäste in die Stadt bringen werde. Ein Amtskollege aus Baden-Württemberg habe bereits großes Interesse gezeigt: Hermann-Josef Pelgrim, Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall, ließ sich das Gesamtkonzept des Gebiets Ellwanger Straße jüngst bei einer Klausurtagung in Dinkelsbühl ausführlich vorstellen.