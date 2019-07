Sowohl bei Focus Money, als auch beim Banking-Check erhält die Bausparkasse Schwäbisch Hall beste Wertungen.

Die Beratung von Schwäbisch Hall und die Produktpalette überzeugen in zwei aktuellen Befragungen, schreibt die Bausparkasse in einer Pressemitteilung: Sowohl die Kundenzufriedenheitsstudie des Magazins Focus-Money als auch der aktuelle Banking-Check, der Kundenrückmeldungen in Bewertungsportalen untersucht, erklären Schwäbisch Hall zum Testsieger.

Bausparkasse gewinnt in vier Einzelkategorien

Bei der repräsentativen Kundenbefragung von Focus-Money erzielte Schwäbisch Hall als beste Bausparkasse jeweils in den vier Einzelkategorien Service, Produkt, Beratung und Transparenz die Bestnote „sehr gut“. Befragt wurden mehr als 1700 Kunden zu ihren Erfahrungen mit allen 19 Bauspar­kassen.

4,9 von 5,0 Punkten beim Banking-Check

Beim Banking-Check wurde Schwäbisch Hall in Berlin ebenfalls als „beste Bausparkasse“ ausgezeichnet. Beides Mal erhielt Schwäbisch Hall insgesamt 4,9 von möglichen 5,0 Punkten.

Abgestimmt hatten 140.000 Kunden in verschiedenen Kategorien. Der Banking-Check-Award ist eine unabhängige Auszeichnung, die auf den Online-Rückmeldungen von Kunden basiert.

